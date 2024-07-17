Hungaroring'e güncellemelerle gelen Ferrari "ön bölüme dönmeyi" bekliyor
Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hungaroring yarışı için özel bir güncelleme paketi hazırladı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari patronu Frederic Vasseur, hazırladıkları son aerodinamik güncellemelerin SF-24'ün yol tutuşunu kötüleştirdiğini kabul etti.
Takım, Macaristan GP'ye sorunları düzeltecek yeni bir taban getirecek.
Hafta sonu öncesinde konuşan Vasseur şöyle dedi: “'Macaristan'dan önceki bir haftalık ara, son üç yarıştan elde edilen tüm verileri derinlemesine incelememize olanak tanıdı."
"Son güncellemelerin aerodinamik açıdan beklenen faydaları sağladığını gördük. Fakat bu parçaların sürüşü zorlaştıran yan etkileri de oldu."
"Aracın temeli üzerinde çok çalıştık ve Budapeşte'ye güncellenmiş bir taban getireceğiz."
"Bu sayede sürücülerin direksiyon başında mümkün olan en iyi işi yapabileceğine inanıyoruz."
'Bu sezon saniyenin en küçük yüzdelerine kadar mücadele ediyoruz. Bu nedenle Charles ve Carlos'un yarışta mümkün olan en iyi sonuçları alabilmeleri için, aracın sınırlarını zorlamaları gereken sıralama turlarında ellerinden gelenin en iyisini yapabilmeleri ve araca güvenmeleri gerekiyor."
"Hungaroring'e getireceğimiz güncellemelerin ön bölümde yer almamızı sağlayacağına eminiz."
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