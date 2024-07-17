Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Hungaroring'e güncellemelerle gelen Ferrari "ön bölüme dönmeyi" bekliyor

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hungaroring yarışı için özel bir güncelleme paketi hazırladı.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari patronu Frederic Vasseur, hazırladıkları son aerodinamik güncellemelerin SF-24'ün yol tutuşunu kötüleştirdiğini kabul etti.

Takım, Macaristan GP'ye sorunları düzeltecek yeni bir taban getirecek.

Hafta sonu öncesinde konuşan Vasseur şöyle dedi: “'Macaristan'dan önceki bir haftalık ara, son üç yarıştan elde edilen tüm verileri derinlemesine incelememize olanak tanıdı."

"Son güncellemelerin aerodinamik açıdan beklenen faydaları sağladığını gördük. Fakat bu parçaların sürüşü zorlaştıran yan etkileri de oldu."

"Aracın temeli üzerinde çok çalıştık ve Budapeşte'ye güncellenmiş bir taban getireceğiz."

"Bu sayede sürücülerin direksiyon başında mümkün olan en iyi işi yapabileceğine inanıyoruz."

'Bu sezon saniyenin en küçük yüzdelerine kadar mücadele ediyoruz. Bu nedenle Charles ve Carlos'un yarışta mümkün olan en iyi sonuçları alabilmeleri için, aracın sınırlarını zorlamaları gereken sıralama turlarında ellerinden gelenin en iyisini yapabilmeleri ve araca güvenmeleri gerekiyor."

"Hungaroring'e getireceğimiz güncellemelerin ön bölümde yer almamızı sağlayacağına eminiz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber RB, 2025'te tamamen farklı bir sürücü kadrosu ile mi yarışacak?
Sonraki haber Bottas: "Macaristan'da doğru yönde bir adım atmayı umuyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"

Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"

Formula 1
Macaristan GP
Villeneuve: "Sainz beklemek isterken koltuksuz kalabilir"
Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"

Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"

Formula 1
Macaristan GP
Todt: "Hamilton'ın gelişiyle Ferrari güçlenecek fakat son adımı atıp atamayacakları önemli"
RB, 2025'te tamamen farklı bir sürücü kadrosu ile mi yarışacak?

RB, 2025'te tamamen farklı bir sürücü kadrosu ile mi yarışacak?

Formula 1
Macaristan GP
RB, 2025'te tamamen farklı bir sürücü kadrosu ile mi yarışacak?

Son Haberler

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

F1 Formula 1
Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

F1 Formula 1
Macaristan GP
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi
Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye