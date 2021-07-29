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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hungaroring'de yağmur ihtimali var

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Macaristan GP öncesi yapılan hava tahminlerine göre, Hungaroring yarış hafta sonunda yağmur ihtimali bulunuyor.

Hungaroring'de yağmur ihtimali var

Macaristan genellikle sıcak yarışlara ev sahipliği yapıyor ve bu durum bu yıl da değişmeyecek. Yapılan ilk hava tahminlerine göre cuma günü hava sıcaklığı 33 dereceye kadar çıkacak ve yağmur ihtimali %5'in de altında olacak.

Ayrıca gün içerisinde rüzgarın hızı 8 km/s'i geçmeyecek.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 31 dereceye inecek ve gün içerisinde yağmur ihtimali bulunuyor. Ancak hem 3. antrenman hem de sıralama turlarının gerçekleşeceği saatlerde yağmur ihtimali %10'u aşmıyor.

Rüzgarın hızı ise 16 km/s'i bulacak.

Pazar günü ise yağmur ihtimali daha da artıyor. Hava sıcaklığı 31 derece olurken, yarışın olduğu saatlerde yağmur ihtimali %45 civarında olacak.

Gün boyunca gök gürültülü sağanak yağmurun ara ara etkili olabileceği tahmin ediliyor.

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