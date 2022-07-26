Hungaroring'de yağmur bekleniyor
2022 Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda özellikle cumartesi günü yağmur bekleniyor.
Hungaroring geçmişte yık sık yağmur altında geçen veya ıslak zeminde başlayıp sonra kuruyan yarışlara ev sahipliği yapmıştı.
Bu yıl da hem cumartesi hem de pazar günü için yağmur tahminleri yapılıyor.
Cuma günü hava sıcaklığı 32 dereceyi bulacak ve gün boyunca havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Yağmur ihtimali %15 seviyelerinde yer alırken, rüzgar 14 km/s hızda esecek.
Cumartesi günü işler değişecek. Hava sıcaklığı 25 dereceye kadar inecek ve gün boyunca %80'lik yağmur ihtimali olacak. Rüzgarın hızı 16 km/s'e çıkarken, yağmurun sağanak şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü yağmur ihtimali, yarış saatinde %20 seviyelerine kadar inecek fakat sabah saatlerinde aralıklarla yağmur yağması bekleniyor.
Hava sıcaklığı 27 derece olacak ve rüzgar, 19 km/s hızında esecek.
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