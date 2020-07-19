Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde zaten yarışın yağmurlu geçeceği ifade ediliyordu.

Şu anda yarışa yaklaşık 1 saat 20 dakika var ve yağmur tüm pisti ıslatmış durumda.

Tahminler, yağmurun 1 saat kadar daha etkisini koruyacağını ortaya koyuyor. Sonrasında etkisini azalacak.

Yarış içerisinde yağmur yağma ihtimali %20'lere kadar inmiş durumda.

Şu anda hava sıcaklığı 22 derece.