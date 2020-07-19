Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
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Macaristan Grand Prix'sine kısa bir süre kala Hungaroring'de yağmur etkisini göstermeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde zaten yarışın yağmurlu geçeceği ifade ediliyordu.
Şu anda yarışa yaklaşık 1 saat 20 dakika var ve yağmur tüm pisti ıslatmış durumda.
Tahminler, yağmurun 1 saat kadar daha etkisini koruyacağını ortaya koyuyor. Sonrasında etkisini azalacak.
Yarış içerisinde yağmur yağma ihtimali %20'lere kadar inmiş durumda.
Şu anda hava sıcaklığı 22 derece.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
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