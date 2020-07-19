Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Yarış:
00 Saat
:
00 Dakika
:
07 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

paylaşım
yorumlar
Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
Ekleyen:
, Editör
19 Tem 2020 11:52

Macaristan Grand Prix'sine kısa bir süre kala Hungaroring'de yağmur etkisini göstermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde  zaten yarışın yağmurlu geçeceği ifade ediliyordu.

Şu anda yarışa yaklaşık 1 saat 20 dakika var ve yağmur tüm pisti ıslatmış durumda.

Tahminler, yağmurun 1 saat kadar daha etkisini koruyacağını ortaya koyuyor. Sonrasında etkisini azalacak.

Yarış içerisinde yağmur yağma ihtimali %20'lere kadar inmiş durumda.

Şu anda hava sıcaklığı 22 derece.

Sonraki haber
Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Önceki haber

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Sonraki haber

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: Macaristan GP
Formula 1 / Formula 1
16dk

Canlı Anlatım: Macaristan GP

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!
MotoGP / MotoGP
23dk

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?
Formula 1 / Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
Formula 1 / Formula 1
1s

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

17-19 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

17-19 Temmuz Yarış Programı

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
Formula 1 / Formula 1
2s

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Son Haberler

Verstappen, Macaristan GP öncesi kaza yaptı!
Formula 1 / Formula 1
3dk

Verstappen, Macaristan GP öncesi kaza yaptı!

Canlı Anlatım: Macaristan GP
Formula 1 / Formula 1
16dk

Canlı Anlatım: Macaristan GP

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
Formula 1 / Formula 1
1s

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
Formula 1 / Formula 1
1s

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Macaristan GP

16dk
2
Formula 1

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

1s
3
Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

4
MotoGP

MotoGP Jerez: Quartararo ilk zaferini aldı, Marquez kaza yaptı!

23dk
5
Formula 1

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

1s

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Verstappen, Macaristan GP öncesi kaza yaptı!
F1

Verstappen, Macaristan GP öncesi kaza yaptı!

Canlı Anlatım: Macaristan GP
F1

Canlı Anlatım: Macaristan GP

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”
F1

McLaren: “Macaristan sıralama turları, mevcut hızımızı gösteriyor”

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!
F1

Hungaroring'de beklenen yağmur başladı!

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
F1

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.