Hungaroring, yenileme çalışmalarını ve MotoGP planlarını açıkladı

Haberi dinle

Formula 1'in Macaristan Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Hungaroring, mülkiyet değişikliğinin ardından MotoGP yarışları için yapılacak değişiklikler de dahil olmak üzere yenilenecek.

2027'nin sonuna kadar Formula 1 sözleşmesi bulunan Hungaroring, pistin mülkiyetinin Macaristan Savunma Bakanlığı'nın bir parçası olan Devlet Spor Sekreterliği'ne geçtiğini duyurdu.

Pistin mülkiyeti Macaristan Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'na aitti, ancak departmanların daha geniş bir şekilde yeniden yapılandırılması mülkiyette değişikliğe yol açtı.

Hungaroring pistin tesislerinde Temmuz ayındaki 2023 yarışından sonra başlayacak ve yeni bir ana girişin yanı sıra yeni bir pit yolu, kontrol kulesi ve medya merkezini de içerecek bir dizi değişiklik yapılacağı doğrulandı.

Yeniden geliştirme çabaları Macaristan Grand Prix'leri arasında aşamalı olarak tamamlanacak ve Budapeşte'deki 2026 yarışından önce bitirilecek.

Ayrıca pisti bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapmak için gereken standartlara getirmek üzere değişiklikler yapılacağını duyuruldu.

Daha önce Macaristan MotoGP yarışının ülkenin en büyük ikinci şehri olan Debrecen'de yapılması planlanıyordu.

Ancak Macar hükümetinin bunun yerine Budapeşte'deki Hungaroring'i MotoGP için uygun hale getirmeyi tercih etmesi ve bunun daha uygun maliyetli bir çözüm olması nedeniyle bu planlar rafa kaldırıldı.

Hungaroring, 1990 ve 1992 yıllarında [MotoGP'den önce] sırasıyla Eddie Lawson ve Mick Doohan tarafından kazanılan üst düzey motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.