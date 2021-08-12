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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Hungaroring, en az 2037'ye kadar takvimde kalacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Macaristan Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Hungaroring pisti, Formula 1'le olan kontratını 2037 yılına kadar uzattı.

Hungaroring, en az 2037'ye kadar takvimde kalacak

Hungaroring pistindeki ilk Macaristan Grand Prix'si 1986 yılında yapıldı ve yarış, o zamandan beri sürekli olarak şampiyona takvimindeydi. Yarışın organizatörleri, FOM'la mevcut kontratı daha da uzatma konusunda anlaştılar. Buna göre yarışa en az 2037 yılına kadar F1'e ev sahipliği yapacak.

Bu süreçte Hungaroring'deki ana düzlüğe yeni tribünler eklenecek ve padok alanı tamamen yeniden inşa edilecek. İnşaat çalışmaları önümüzdeki bahar aylarında başlayacak ve üç aşamada gerçekleştirilecek. İlki temmuz ayının sonunda tamamlanacak ve yeniden yapılanmanın ikinci aşaması 2023'te başlayacak.

MotorsportWeek'e konuşan Hungaroring'in patronu Zsolt Gyulay, "Sözleşmenin 2037'ye kadar uzatılacak olmasından ötürü çok memnunuz. Şimdi motor sporlarında Macaristan için pek çok iyi haber var ve bunlardan biri de pistin elden geçirilecek olması."

"Eylül ayında tüm planları hazırlayacağız ve ardından üç aşamada yeniden inşa sürecini gerçekleştireceğiz. İlk aşama, yeni bir ofis binası inşa edilmesini ve ana girişin yenilenmesini içeriyor. Ayrıca bununla bağlantılı olan bir dükkan, bir kafe ve bunun gibi şeyleri de yapacağız."

"İkinci aşama tribünleri ve arkalarındaki 10.000 metrekarelik etkinlik alanını, üçüncü aşama ise padok ve ana binayı kapsıyor olacak." dedi.

Yenilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics, "Stefano Domenicali'ye Macar hükümetinin Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmakta kararlı olduğu konusunda güvence verdim."

"Mali anlaşma 2032'de sona eriyor ve ben bunu 5 veya 10 yıl uzatmayı önerdim. Beş yıllık bir seçenek üzerinde anlaştık, bu nedenle Macaristan Grand Prix'si 2037'ye kadar takvimde kalacak."

"Yapacak çok işimiz var. Pist 1986'da inşa edildi. Şimdi tarihi ve geçmişin bir kalıntısı gibi görünüyor. Artık modern standartlarda değil." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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