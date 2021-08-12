Hungaroring, en az 2037'ye kadar takvimde kalacak

MotorsportWeek'e konuşan Hungaroring'in patronu Zsolt Gyulay, "Sözleşmenin 2037'ye kadar uzatılacak olmasından ötürü çok memnunuz. Şimdi motor sporlarında Macaristan için pek çok iyi haber var ve bunlardan biri de pistin elden geçirilecek olması."

"Eylül ayında tüm planları hazırlayacağız ve ardından üç aşamada yeniden inşa sürecini gerçekleştireceğiz. İlk aşama, yeni bir ofis binası inşa edilmesini ve ana girişin yenilenmesini içeriyor. Ayrıca bununla bağlantılı olan bir dükkan, bir kafe ve bunun gibi şeyleri de yapacağız."

"İkinci aşama tribünleri ve arkalarındaki 10.000 metrekarelik etkinlik alanını, üçüncü aşama ise padok ve ana binayı kapsıyor olacak." dedi.

Yenilik ve Teknoloji Bakanı László Palkovics, "Stefano Domenicali'ye Macar hükümetinin Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmakta kararlı olduğu konusunda güvence verdim."

"Mali anlaşma 2032'de sona eriyor ve ben bunu 5 veya 10 yıl uzatmayı önerdim. Beş yıllık bir seçenek üzerinde anlaştık, bu nedenle Macaristan Grand Prix'si 2037'ye kadar takvimde kalacak."

"Yapacak çok işimiz var. Pist 1986'da inşa edildi. Şimdi tarihi ve geçmişin bir kalıntısı gibi görünüyor. Artık modern standartlarda değil." dedi.