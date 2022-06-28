Hulu, yeni bir F1 TV serisi için Ricciardo ile çalışacak

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Hollywood Reporter, Hulu'nun F1'in artan popülerliğinden yararlanan en son yayın şirketi olacağını açıkladı.

Ricciardo da bu haberi Instagram hesabından paylaştı ancak Avustralyalı pilotun projedeki yeri henüz belli değil.

Raporda, senaryolu serinin 30 dakikalık bölümlerden oluşacağı ve "şu anda geliştirme aşamasında" olduğu yer alıyor. Projede, ABC Signature, Lionsgate TV ve Temple Hill dahil olmak üzere Disney'e bağlı bir dizi yapım şirketi de yer alıyor.

Rapora göre projenin detayları şu noktada "gizli tutuluyor" ancak yazar arayışı devam ediyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hulu serisi, Netflix serisi Drive to Survive'ın devam eden başarısından ve sporun geniş kitlelere yayılmasından yararlanarak, F1 ve motor sporları dünyasını yansıtan dizi ve filmlere bir yenisini ekleyecek.

Yedi kez dünya şampiyonu ve mevcut Mercedes pilotu Lewis Hamilton da Apple TV ile bir belgesel dizisi üzerinde çalışıyor. Apple bunun yanı sıra Brad Pitt'in yer aldığı ve Hamilton'ın da projeye dahil olduğu F1 temalı bir film üzerinde çalışıyor.

Hollywood yapımcısı Michael Mann ise, motor sporları efsanesi Enzo Ferrari'yi anlatan büyük bütçeli bir biyografi filmi hazırlıyor. Filmde, Adam Driver, Penelope Cruz ve Shailene Woodley yer alacak.

2019 yılında ise Ford ve Ferrari arasındaki Le Mans 24 Saat mücadelesini anlatan ve Matt Damon ve Christian Bale'in yer aldığı Le Mans '66 filmi vizyona girmişti.

Drive to Survive şu anda beşinci sezonunu çekiyor ve gelecek yıl yayınlanması planlanıyor. Serinin altıncı sezonunun olacağı da şimdiden doğrulandı. Mart ayında yayınlanan dördüncü sezon ise serinin en çok izlenen sezonu oldu.