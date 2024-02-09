Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Nico Hulkenberg, Haas ile 2025 yılının sonuna kadar devam edeceği söylentilerinin ardından gerçekleri açıklığa kavuşturdu.
Hulkenberg'in Haas ile olan mevcut sözleşmesi 2024 sezonunun bitiminde sona erecek ve Alman pilot spordaki geleceği konusunda netlik arayan birkaç pilottan biri olacak.
Ancak bir gazetecinin Hulkenberg'in 2025 yılında da Haas'ta kalacağını teyit ettiğini bildirmesiyle yapbozun bir parçası daha yerine oturmuş gibi görünmüştü.
Tottenham Hotspur Stadyumunda yeni bir F1 sürüş mekanının açılışında konuşan Hulkenberg, katılan bir F1 gazetecisinin kendisine yeni bir anlaşmadan bahsedildiğini bildirmesiyle bir sır vermiş gibi göründü.
Sports Illustrated'dan Alex Harrington, X üzerinden şunları yazdı: "Nico Hulkenberg bana Haas ile sözleşme uzattıklarını doğruladı. 2025'te onlar için yarışacak. Kevin Magnussen ise hâlâ bekliyor, bana daha fazla ayrıntı veremediler."
Bu oldukça açık ve net görünse de, Hulkenberg yanlış anlaşılmayı gidermek için sosyal medyadan açıklama yaptı: "Her şeye inanmayın. Birisi şakayı biraz fazla ciddiye almış." diyerek gülen bir yüz ifadesiyle göz kırptı.
Sonrasında bir Haas sözcüsü, Hulkenberg'in şaka yaptığını ve şakasının yanlış yorumlandığını açıkladı. Yani Hulkenberg 2025 sezonu için henüz bir sözleşme imzalamadı.
Haas ile devam etmenin yanı sıra, Hulkenberg'in Audi'ye olası bir geçişle de bağlantısı var - bu da Audi'nin Sauber'i bir sonraki sezon için devralmasından önce 2025'te Stake'e geçme olasılığı anlamına geliyor.
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