Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor
Ekleyen:
, Editör
22 Kas 2019 09:16

Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg'le çalışmaktan şimdiye kadar çok memnun olduğunu ancak Esteban Ocon'dan da korkmadığını söyledi.

Renault, 2020 sezonunda Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon'la birlikte yarışacağını açıklamıştı.

Bu, Ricciardo'nun yeni sezonda Formula 1'in en gelecek vadeden sürücülerinden biriyle takım arkadaşı olacağı anlamına geliyor.

Ricciardo'nun bu yılki takım arkadaşı Hulkenberg'le iyi anlaştığı biliniyor ve Avustralyalı pilot da ikisi arasında herhangi politik bir oyun olmadığını, bunun da takıma daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Nico çok iyi. Kendisi istediği taktirde spora kesinlikle dönebileceğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek yeteneği var. Formula 1'e dönemezse de onun için hiçbir korkum yok. O oldukça açıkgözlü bir çocuk ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Bu yüzden yarışmak dışında bir şey yapmak istiyorsa başarılı olacak."

Nico ile çalışmak oldukça kolaydı. Gerçekten çalışması kolay bir adam, üzerine düşeni ve yapması gerekeni yaptı. Politik oyunlar oynamıyor. Sezona başlarken ikimiz de birbirimize saygı duyuyorduk ve bu, sezon boyunca bize yardımcı oldu. Garip şeyler yapmaya ihtiyacımız yoktu. Geçmişte bunu yapmak zorunda kaldığımı söylemiyorum, ama Nico'nun tutumu Renault'ya geçişimi kolaylaştırdı. Sezon başlamadan önce bolca şakalaşıp, gülüyorduk ve yarışlardan sonra birlikte bir şeyler içebiliyorduk."

Ricciardo, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi eski takım arkadaşları hakkında da konuştu.

"Pistte gerçek bir rakip olmama rağmen bence iyi geçiniyorduk. Sebastian ile birbirimize saygı duyuyorduk. Max ile evet, rakiptik ama onun yeteneğine saygı duydum ve o da aynısını yaptı. Bu yüzden saygı, her şeyi bir arada tutan en önemli şey."

Ricciardo, Esteban Ocon'dan ise korkmuyor.

"Esteban ile ilgili herhangi bir kaygım yok, korkum ya da şüphem de yok. Ona rakip olarak saygı duyuyorum. Bana saygı duyacağına eminim. Ama içeri girip, kendi takımını kurmak isteyecek mi? Bence kesinlikle evet. Ama bence burada saygı olacak ve bu olduğu sürece onu yenmek isteyeceğim, o da beni yenmek isteyecek. Bizler aptal değiliz. Bunu daha önce bir, iki kez yaptık, ancak birbirine saygı olduğu sürece buna ihtiyacımız var. İki en iyi arkadaş olmamız gerekmiyor."

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sonraki haber
Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"

Önceki haber

Hamilton: "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım ve emekli olmayacağım"

Sonraki haber

Marko: "Gasly, Red Bull'da kalsa asla düzelemezdi"

Marko: "Gasly, Red Bull'da kalsa asla düzelemezdi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
11:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
15:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
12:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
15:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
15:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Coulthard: “Kazada hatalı olan taraf Vettel'di”

1s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Brawn: "Bence Hamilton, Schumacher'i yakalayacak"

4
Formula 1

Sainz, Renault'da yapamadığını McLaren'da yapmak istiyor

5
World SUPERBIKE

Kenan Sofuoğlu: "Türkiye'de pist yerine stadyumlara yatırım yapılıyor"

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Coulthard: “Kazada hatalı olan taraf Vettel'di”
F1

Coulthard: “Kazada hatalı olan taraf Vettel'di”

Ricciardo, Toro Rosso tehdidinin farkında
F1

Ricciardo, Toro Rosso tehdidinin farkında

Brawn: "Bence Hamilton, Schumacher'i yakalayacak"
F1

Brawn: "Bence Hamilton, Schumacher'i yakalayacak"

FIA, 2020 lastik seçimi sürecinin “mükemmel olmadığını” kabul etti
F1

FIA, 2020 lastik seçimi sürecinin “mükemmel olmadığını” kabul etti

Sainz, Renault'da yapamadığını McLaren'da yapmak istiyor
F1

Sainz, Renault'da yapamadığını McLaren'da yapmak istiyor

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.