Hulkenberg'le çalışmaktan memnun olan Ricciardo, Ocon'dan korkmuyor

Renault, 2020 sezonunda Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon'la birlikte yarışacağını açıklamıştı.

Bu, Ricciardo'nun yeni sezonda Formula 1'in en gelecek vadeden sürücülerinden biriyle takım arkadaşı olacağı anlamına geliyor.

Ricciardo'nun bu yılki takım arkadaşı Hulkenberg'le iyi anlaştığı biliniyor ve Avustralyalı pilot da ikisi arasında herhangi politik bir oyun olmadığını, bunun da takıma daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

"Nico çok iyi. Kendisi istediği taktirde spora kesinlikle dönebileceğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek yeteneği var. Formula 1'e dönemezse de onun için hiçbir korkum yok. O oldukça açıkgözlü bir çocuk ve işlerin nasıl yürüdüğünü biliyor. Bu yüzden yarışmak dışında bir şey yapmak istiyorsa başarılı olacak."

Nico ile çalışmak oldukça kolaydı. Gerçekten çalışması kolay bir adam, üzerine düşeni ve yapması gerekeni yaptı. Politik oyunlar oynamıyor. Sezona başlarken ikimiz de birbirimize saygı duyuyorduk ve bu, sezon boyunca bize yardımcı oldu. Garip şeyler yapmaya ihtiyacımız yoktu. Geçmişte bunu yapmak zorunda kaldığımı söylemiyorum, ama Nico'nun tutumu Renault'ya geçişimi kolaylaştırdı. Sezon başlamadan önce bolca şakalaşıp, gülüyorduk ve yarışlardan sonra birlikte bir şeyler içebiliyorduk."

Ricciardo, Sebastian Vettel ve Max Verstappen gibi eski takım arkadaşları hakkında da konuştu.

"Pistte gerçek bir rakip olmama rağmen bence iyi geçiniyorduk. Sebastian ile birbirimize saygı duyuyorduk. Max ile evet, rakiptik ama onun yeteneğine saygı duydum ve o da aynısını yaptı. Bu yüzden saygı, her şeyi bir arada tutan en önemli şey."

Ricciardo, Esteban Ocon'dan ise korkmuyor.

"Esteban ile ilgili herhangi bir kaygım yok, korkum ya da şüphem de yok. Ona rakip olarak saygı duyuyorum. Bana saygı duyacağına eminim. Ama içeri girip, kendi takımını kurmak isteyecek mi? Bence kesinlikle evet. Ama bence burada saygı olacak ve bu olduğu sürece onu yenmek isteyeceğim, o da beni yenmek isteyecek. Bizler aptal değiliz. Bunu daha önce bir, iki kez yaptık, ancak birbirine saygı olduğu sürece buna ihtiyacımız var. İki en iyi arkadaş olmamız gerekmiyor."