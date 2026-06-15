Hülkenberg’in inanılmaz şanssızlığı: Lawson’dan fırlayan taş aracını kapattı!
Audi pilotu Nico Hülkenberg, İspanya GP'sinde Liam Lawson ile mücadele ederken pist dışından fırlayan bir çakıl taşının aracın ana şalterini kapatması sonucu yarış dışı kaldı.
Barselona’da Liam Lawson ile 9. sıra için mücadele eden Nico Hülkenberg, Formula 1 kariyeri boyunca "daha önce hiç görmediği ve duymadığı" tuhaf bir mekanik arıza nedeniyle pite dönerek yarışını sonlandırmak zorunda kaldı.
Lawson'ın pist dışına taşmasıyla fırlayan çakıllardan biri, Audi aracının dışındaki acil durum kapatma butonuna tam isabet etti.
Talihsiz Hülkenberg, o anları şu sözlerle anlattı: "Fırlayan o çakıl taşı her nasılsa aracın dışındaki acil durum butonuna çarptı: bir anda motoru durdurdu ve her şeyi tamamen kapattı.”
“Araç tamamen bitti, ben de sadece ivmeyle pite doğru süzüldüm. Yapacak hiçbir şey yoktu, sistem tamamen kapanmıştı."
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Liam Lawson, Racing Bulls
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
"Dürüst olmak gerekirse kariyerim boyunca böyle bir şeyi ne gördüm ne de duydum.”
“Çok büyük bahtsızlık, zamanlaması da bir o kadar tuhaf.”
“Yarışın son bölümünde öndeki Antonelli ve Leclerc’in yarış dışı kaldığını görünce insan düşünüyor... Yarış tanrıları henüz puan almamızı istemiyor gibi."
Hülkenberg’in yarış dışı kalmasına neden olan olaydan habersiz olan ve yarışı 8. sırada bitiren Liam Lawson ise durumu öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi: "Ciddi misiniz? Hadi canım, bu inanılmaz bir şanssızlık.”
“Yarış dışı kaldığını biliyordum ama sebebini bilmiyordum, keşke ben de bir taşla böyle nişan alabilseydim…”
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