Hulkenberg'in iki hatası Bakü'de Colapinto ve Bearman'ı güçlendirdi

“Telaşlı” Nico Hulkenberg'in iki hatası, çaylak Formula 1 pilotları Franco Colapinto ve Ollie Bearman ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın Azerbaycan Grand Prix'sinin sonundaki olaylı kısmın ardından pozisyon kazanmasına neden oldu.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, Hulkenberg’in Sergio Perez ve Carlos Sainz’in kaza yapmasının ardından yaşadığı ikinci hatayı değerlendirirken, ilk hatası çoktan büyük bir maliyet doğurmuştu ve Alman pilotun gayet iyi bir performans sergilediği yarışını gölgelemişti.

Pazar günü Hulkenberg, ilk stintte orta hamur lastikleri iyi idare ederek temposunu yüksek tuttu. Haas, Hulkenberg’e geçici takım arkadaşı Bearman’ı geçmesi için takım emri verdi ve yarışın ilerleyen bölümünde sert hamur lastikleri başarılı bir şekilde yöneterek, önde başlayan Williams pilotları arasına girmeyi başardı ve 10. sıraya yükseldi.

Ancak 48. turda Hulkenberg, 15. viraja yaklaşırken duvara çarptı ve Haas’ın verilerinde görünmeyen bir patlak olduğunu düşündü. Motor moduyla ilgili yaşanan bazı kafa karışıklıkları nedeniyle genel ivme kaybı yaşandı ve Colapinto, bir sonraki turda Williams aracıyla 3. virajda Hulkenberg’in önüne geçti.

Bir sonraki turda Perez ve Sainz kazasının hemen ardından aynı noktada, Hulkenberg, kazanın olduğu yerden hemen sonra bulunan yeşil bayrak işaretine zamanında tepki veremedi ve bu nedenle Hamilton ile Bearman tarafından geçildi.

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Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Duvara çarpma olayı, Perez ve Sainz arasında yaşananlardan sonra 8. sırayı elde etme şansını kaybetmesine neden oldu. Bearman ise Hulkenberg’i geçerek son puanı almayı başardı.

Komatsu bu anla ilgili olarak Autosport/Motorsport.com'a şunları söyledi: “"Sarı bayraktan sonra Hulkenberg bir şeye çarptı ve kafası karıştı. Sarı bayrak 3. virajdan önce sona erdi.

Hulkenberg, ‘Bu kesinlikle güvenlik aracı olmalı’ gibi bir ruh halindeydi ve sonra Hamilton ve Ollie geçtiler.”

Haas'a yarış yetkililerinin sanal güvenlik aracını devreye sokmalarının bu kadar uzun sürmesine şaşırıp şaşırmadığı ya da yarışın durdurulacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Komatsu şu yanıtı verdi: “Kırmızı olacağını düşünmüştüm.”

“Ama dürüst olmak gerekirse bu Nico'nun yaptığı hatanın aynısı. 'Bu kırmızı olmalı' diye düşündüm. 'Evet, öyle olmalı ama ne düşündüğümün bir önemi yok, sadece önümüzde ne olduğuna odaklanmalıyız.' diye düşünmeliydik.”

"Nico, bunun güvenlik aracı olması gerektiğini düşünüyor. Evet, tamam ama o anda odaklanmak daha iyi bir şey olurdu."

Yarış sonrası medya mensuplarına konuşan Hulkenberg, "Yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti ve her şeyi kaybettik."

“Bu yüzden çok hayal kırıklığı yaşadık ve sinir bozucuydu.”

“Ne yazık ki bunu olduğu gibi kabul etmeli ve birkaç gün içinde yolumuza devam etmeliyiz.” dedi.

Daha sonra, nefret ettiği bir pistte yarışın “aslında beklenenden daha iyi gittiğini” çünkü “biraz ritim ve tempo bulmayı” başardığını, bundan çok mutlu ve memnun olduğunu söyledi.

Hulkenberg, “Sondaki kazayla birlikte hazırlıksız yakalandım.”

“Benim için bu, doğrudan güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak olmalıydı çünkü düzlükte gerçek bir karmaşa vardı.”

“Bunun yerine yeşil bayrak vardı ve orada pozisyon kaybettim ve maalesef sonucu kaybettim.”

“Tüm pist enkazla kaplıydı ve önümdeki bir araç yüzünden göremediğim büyük bir parçanın üzerinden geçtim.

“Oldukça çılgın bir son iki turdu ama ne yazık ki bizim lehimize değildi.” diye ekledi.