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Formula 1 Miami GP

"Hulkenberg'in Audi'deki takım arkadaşı Sainz olmayacak" iddiası

Son çıkan haberlere göre Nico Hulkenberg'in Sauber'deki takım arkadaşı Carlos Sainz olmayacak.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Lewis Hamilton, Fernando Alonso ve Nico Hulkenberg'in yeni sözleşmelerinin açıklanmasının ardından sürücü pazarında geçici bir durgunluk yaşandı.

Şu anda pazarın anahtarı birazcık Carlos Sainz'ın elinde. 2025'te nerede olabileceği hakkında çok şey konuşuluyor ancak İspanyol sürücü henüz kararını vermedi ya da kararını açıklama zamanı henüz gelmedi.

Audi kendisini istiyor fakat bu teklife pek sıcak bakmıyor çünkü İsviçreli ekip şu anda istenilen seviyede değil ve Sainz, finansal anlamda iyi bir teklif alsa da, projenin geleceği konusunda umutlu değil.

İspanyol kaynaklar Sauber'in, yeni sürücüsünü yakında açıklayacağını ve bu ismin Carlos Sainz olmayacağını bildiriyor.

İddiaya göre Sainz henüz kararını vermedi, ancak önümüzdeki ay içinde bunu yapması gerekiyor.

Mail açıdan cazip olmasına rağmen Audi'nin teklifini reddetmeye karar verdiği iddia ediliyor. Görünüşe bakılırsa Sainz, bu teklife kendisine ayrılan zaman diliminde yanıt vermedi.

Sainz'in gelecek sezon Sauber'den daha rekabetçi bir takımda yer almayı beklediği düşünülüyor. Bu takımlar da Mercedes ve Red Bull Racing olabilir.

Toto Wolff  henüz Max Verstappen'i kapma umudundan vazgeçmiş değil, ancak Red Bull'da kalmayı tercih ederse, Mercedes'in listesindeki diğer aday Sainz.

Red Bull için senaryolar daha fazla: örneğin Verstappen, Adrian Newey gibi, Red Bulll'dan ayrılmaya karar verebilir. Diğer tarafta Sergio Perez'in takımdan ayrılma ihtimali de var.

Red Bull Racing patronu Christian Horner daha önce Sainz'in oldukça cazip bir aday olduğunu ima etmişti.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, arrives on the grid before the race

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, arrives on the grid before the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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