Hulkenberg'i yalanlayan Marko: "Kvyat, 2020 Red Bull koltuğu için aday"

Red Bull'un danışmanı Dr Helmut Marko, daha önce yaptığı açıklamalarda Rus sürücünün Max Verstappen'in takım arkadaşlığı için düşünülen isimlerden olmadığını söylemişti.

Meksika GP'den sonra pilotlarını açıklayacaklarını söyleyen Marko, bunu derken yanlış hesaplama yaptığını kabul etti.

Motorsport.com Rusya'ya konuşan Marko, “Bir sebepten ötürü Meksika’nın Amerika'nın ardından yapılacağını düşünmüştüm!" dedi.

Marko, Alex Albon, Pierre Gasly ve Kvyat'ın, 2020 Red Bull koltuğu için çekiştiğini söyledi.

Kvyat'ın 2020 Red Bull Racing koltuğu için bir seçenek olmadığını söylediğinin hatırlatılması üzerine Marko: “Demek istediğim, Kvyat’ın yetenekleri hakkında zaten her şeyi biliyor olmamızdı."

“Albon'un yeteneklerinin tam olarak ne olduğundan emin değildik. Demek istediğim şey oydu."

Şimdi Albon, Kvyat ve Gasly'nin gelecek yıl Verstappen’in takım arkadaşlığı için mi çekiştiği sorusuna Marko, “Evet, hepsi çekişiyor." yanıtını verdi.

Marko son olarak Nico Hulkenberg ihtimalini de reddetti.

“Hayır, sadece sahip olduğumuz üç sürücüyü düşünüyoruz. Bunu hep söyledik. Bu sürücülerin hepsinin Red Bull ile sözleşmesi var ve bu da gidecekleri yer konusunda özgür olmamızı sağlıyor."

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve'e göre Albon zaten yaz arasından bu yana iyi işler yaptı ve koltuğu hak ediyor.

Sky Italia'ya “Alex en azından iyi sonuçlar ve puanlar alıyor.” dedi.