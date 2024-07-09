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Formula 1 Britanya GP

Hulkenberg'den Magnussen'e destek: "Takımda kalmayı hak ediyor"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Amerikalı ekibin Kevin Magnussen'le devam etmesini umuyor.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sezon sonunda Nico Hulkenberg'in Haas ile olan anlaşması sona erecek ve yerine Oliver Berman geçecek.

Takımın sürücü kadrosunu tamamen değişebilir çünkü: Kevin Magnussen'in yerini Esteban Ocon'un alacağına dair önemli kanıtlar var.

Ancak Hulkenberg, mevcut takım arkadaşının 2025 için yeni sözleşmeyi hak ettiğine inanıyor.

Hulkenberg, Ekstra Bladet'e şöyle konuştu: "Kevin kesinlikle takımda yer almayı hak ediyor. Elbette buna karar vermek bana düşmez ama Kevin bu yıl çok istikrarlıydı."

"Sezon boyunca, neredeyse hiç fark edilmeyen ayrıntıların büyük farklara yol açtığı anlar ve seanslar oldu."

"Genellikle aramızda çok büyük bir fark varmış gibi görünüyor ama gerçekte farkı yaratan küçük şeylerdi."

"Bence o iyi bir iş çıkarıyor. Sizden daha fazla bilgiye erişimim var, dolayısıyla sonuçlarını tam olarak neyin etkilediğini görebiliyorum."

"Bence Kevin sadece Haas'ta değil, diğer takımlar için de aday olabilir."

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