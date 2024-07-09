Hulkenberg'den Magnussen'e destek: "Takımda kalmayı hak ediyor"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Amerikalı ekibin Kevin Magnussen'le devam etmesini umuyor.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sezon sonunda Nico Hulkenberg'in Haas ile olan anlaşması sona erecek ve yerine Oliver Berman geçecek.
Takımın sürücü kadrosunu tamamen değişebilir çünkü: Kevin Magnussen'in yerini Esteban Ocon'un alacağına dair önemli kanıtlar var.
Ancak Hulkenberg, mevcut takım arkadaşının 2025 için yeni sözleşmeyi hak ettiğine inanıyor.
Hulkenberg, Ekstra Bladet'e şöyle konuştu: "Kevin kesinlikle takımda yer almayı hak ediyor. Elbette buna karar vermek bana düşmez ama Kevin bu yıl çok istikrarlıydı."
"Sezon boyunca, neredeyse hiç fark edilmeyen ayrıntıların büyük farklara yol açtığı anlar ve seanslar oldu."
"Genellikle aramızda çok büyük bir fark varmış gibi görünüyor ama gerçekte farkı yaratan küçük şeylerdi."
"Bence o iyi bir iş çıkarıyor. Sizden daha fazla bilgiye erişimim var, dolayısıyla sonuçlarını tam olarak neyin etkilediğini görebiliyorum."
"Bence Kevin sadece Haas'ta değil, diğer takımlar için de aday olabilir."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ferrari'ye göre güncellemelerde geriye dönmek sezonu tehlikeye atmayacak
Türkiye İş Bankası, İtalya GP'de RB'ye sponsor olacak
Marquez: "Şampiyonada üçüncü sırada kalmak kolay olmayacak"
Perez'in kötü performansı McLaren'a umut veriyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar