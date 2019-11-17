Hulkenberg zaman cezası aldı

Nico Hulkenberg için Brezilya Grand Prix'si pek de istediği gibi gitmezken, Alman pilot güvenlik aracı altında yaşanan bir olaydan ötürü inceleme altındaydı.

Hakemler, Hulkenberg'in #20 Kevin Magnussen'i güvenlik aracı periyodu bitmeden geçtiği için inceleme altına aldı.

Yarış sonrası kanıtlara bakıldı ve Hulkenberg'e 5 saniye zaman cezası verildi.

Alman pilot için değişen bir şey olmadı çünkü zaten puan alamamıştı.

Hulkenberg'e bir de ceza puanı verildi.