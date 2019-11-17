Hulkenberg zaman cezası aldı
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Nico Hulkenberg, Brezilya Grand Prix'sindeki olaydan ötürü ceza aldı.
Nico Hulkenberg için Brezilya Grand Prix'si pek de istediği gibi gitmezken, Alman pilot güvenlik aracı altında yaşanan bir olaydan ötürü inceleme altındaydı.
Hakemler, Hulkenberg'in #20 Kevin Magnussen'i güvenlik aracı periyodu bitmeden geçtiği için inceleme altına aldı.
Yarış sonrası kanıtlara bakıldı ve Hulkenberg'e 5 saniye zaman cezası verildi.
Alman pilot için değişen bir şey olmadı çünkü zaten puan alamamıştı.
Hulkenberg'e bir de ceza puanı verildi.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Brezilya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Hulkenberg zaman cezası aldı
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