Hulkenberg: "Yeni ön kanat hakkında hiçbir şey öğrenemedik"
Nico Hulkenberg, Zandvoort'taki cuma gününün ardından Haas'ın yeni ön kanadı hakkında hiçbir şey öğrenemediğini söyledi.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Hulkenberg, ikinci antrenman seansında frenleme esnasında kilitlenme yaşayarak ilk virajdaki bariyerlere temas etti.
Alman pilotun bu temasının ardından seans kırmızı bayraklarla durduruldu ve Hulkenberg, seanstan çekildi.
Cuma gününün ardından konuşan Hulkenberg, günü şu sözlerle özetledi: "Bu öğleden sonra, nedenini asla anlayamadığım bir şekilde kaza yaptım."
"Önceki turlara göre belki biraz daha sert fren yaptım ama o turda kesinlikle çok daha fazla arka rüzgar vardı. Çok agresif ve ani bir arka kilitlenme yaşadım ve pist dışına savruldum."
"Aslında bariyerlere hafif bir şekilde çarptım, sanırım neredeyse hiç hasar olmadığını söylediler. Belki tekerlek, jant gibi bir şey kırılmış olabilir ama onun dışında bir hasar yoktu."
"Seansın geri kalanını tamamlayamamak gerçekten ideal değildi."
"Ön kanat hakkında da bir şey öğrenebildiğimizi sanmıyorum, bu gerçekten can sıkıcıydı."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Resmi: Albon sıralama turlarından diskalifiye edildi!
Resmi: Hamilton, engelleme sebebiyle üç sıra grid cezası aldı!
Wolff: "Hamilton, tuhaf bir şekilde Q2'de elendi"
Perez: "Sezonun ikinci yarısı bizim için daha iyi geçecek"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar