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Formula 1 Hollanda GP

Hulkenberg: "Yeni ön kanat hakkında hiçbir şey öğrenemedik"

Nico Hulkenberg, Zandvoort'taki cuma gününün ardından Haas'ın yeni ön kanadı hakkında hiçbir şey öğrenemediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Hulkenberg, ikinci antrenman seansında frenleme esnasında kilitlenme yaşayarak ilk virajdaki bariyerlere temas etti.

Alman pilotun bu temasının ardından seans kırmızı bayraklarla durduruldu ve Hulkenberg, seanstan çekildi.

Cuma gününün ardından konuşan Hulkenberg, günü şu sözlerle özetledi: "Bu öğleden sonra, nedenini asla anlayamadığım bir şekilde kaza yaptım."

"Önceki turlara göre belki biraz daha sert fren yaptım ama o turda kesinlikle çok daha fazla arka rüzgar vardı. Çok agresif ve ani bir arka kilitlenme yaşadım ve pist dışına savruldum."

"Aslında bariyerlere hafif bir şekilde çarptım, sanırım neredeyse hiç hasar olmadığını söylediler. Belki tekerlek, jant gibi bir şey kırılmış olabilir ama onun dışında bir hasar yoktu."

"Seansın geri kalanını tamamlayamamak gerçekten ideal değildi."

"Ön kanat hakkında da bir şey öğrenebildiğimizi sanmıyorum, bu gerçekten can sıkıcıydı."

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