Hulkenberg "yeni ön kanada" hasar vermiş
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Hollanda'daki ilk antrenman seansı kazasında yeni ön kanada hasar vermiş.
Haas bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda GP için yeni bir ön kanat, burun ve fren kanalı getirmişti.
Nico Hulkenberg, ilk antrenman seansında spin attı ve bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi.
Bu elbette Haas için iyi bir durum değil çünkü Alman pilot yeni ön kanadı test ediyordu ve hasar gören kanat da yeni ön kanattı.
Takım patronu Gunther Steiner, ellerinde bu yeni kanattan sadece bir kopya olduğunu söyledi.
Steiner, Sky Sports'a şöyle konuştu: "Ön kanat hasar görmüş gibi görünüyor ve sorun şu ki bu yeni ön kanat ve elimizde bunlardan çok fazla yok."
"Elbette bundan kaçınmak daha iyi olurdu. Bir şey kırılacaksa ön kanat kırılmamalıydı. Bunu tamir edip edemeyeceğimiz henüz belli değil. Bunun mümkün olduğunu pek sanmıyorum."
Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
"Böyle bir kanadımız daha var ama sadece bir tane, bu yüzden onu riske atıp atmayacağımıza, ikinci antrenman için Nico'nun aracına takıp takmayacağımıza ya da yarına saklayıp saklamayacağımıza karar vermemiz gerekecek."
"Karar seanstan sonra Hulkenberg ile konuştuktan sonra verilecek ancak en iyi nasıl hareket edeceğimizi henüz bilmiyoruz."
"Pilotlarımızın geri bildirimlerine göre kanat çok iyi çalışıyor."
"Elbette her zaman olduğu gibi lastik aşınma seviyesi konusunda endişelerimiz var ancak bu hafta sonu arka frenler için tamamen yeni bir kanal test ediyoruz. Bu da arka lastiklerin sıcaklığını azaltmaya olanak sağlayacak."
"Bunun yarış temposunda lastik aşınması sorununu ne ölçüde çözeceğini henüz bilmiyorum."
"Elbette yarışla benzer miktarda tur atmamız zor, bu nedenle her şey ancak Pazar günü netleşecek."
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