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Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak

Nico Hulkenberg, Avustralya'da yaşadığı sorunun ardından yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak.

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Hulkenberg yeni MGU-K ünitesine geçmek zorunda kalacak
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Nico Hulkenberg, Melbourne'deki Avustralya Grand Prix'sinde yedinci olmuş ve bu yılki ilk puanlarını kazanmıştı.

Fakat Haas pilotu, damalı bayrağı görmeden hemen önce bir güç ünitesi sorunu yaşamaya başladı ve takım, yarışı tamamladıktan sonra kendisinden aracı kenara çekmesini istedi.

Pite dönemeyen Hulkenberg'in yakıtı bitmediği açıktı. Bundan ötürü puanlarını korumuş oldu. Ancak güç ünitesi için aynı şey söylenemez.

Yapılan analizlerde MGU-K ünitesinin arızalandığı anlaşıldı. Bir bakıma Hulkenberg, bitiş çizgisini geçtiği için şanslıydı.

Alman pilot, "Son turda güç kaybı vardı. Vitesler senkronize değildi. Sonra güç geri geldi ve takım bana finişten hemen sonra aracı durdurmamı söyledi." açıklamasında bulunmuştu.

Haas bu üniteyi tekrar kullanmayacak ve Auto Motor und Sport'a göre Bakü'de yeni bir üniteye geçiş yapacak.

Bu, 2023'teki ilk değişim olacağı için herhangi bir ceza verilmeyecek. Geçen yıl Haas sık sık MGU-K arızaları yaşamıştı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, parks up at the end of the race

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, parks up at the end of the race

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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