Hulkenberg yeni Haas VF-23 için koltuk ayarı yaptırdı

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Haas, 2023 Formula 1 aracının tanıtılacağı tarihi açıklamayan tek Formula 1 takımı konumunda.

Ancak Gunther Steiner tarafından yönetilen Amerikalı ekip, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor ve yeni aracı beklenmedik bir anda tanıtmayı seçebilirler.

Şimdilik takımla ilgili tek haber Hulkenberg'den geldi. Alman pilot, geçtiğimiz günlerde takımın merkezine gelerek 2023 VF-23 için koltuk ayarı yaptırdı.

Takım da o anlara dair bazı görüntüler yayınladı.

Nico Hulkenberg nell'abitacolo della Haas VF-23 Photo by: Haas F1 Team

35 yaşındaki Alman pilot, yedek olarak geçirdiği üç sezonun ardından tam zamanlı olarak spora dönüyor. 2022'de Aston Martin ile iki yarışa çıkmıştı ancak son tam sezonunun üzerinden üç yıl geçti.

Haas, Mick Schumacher ile sözleşme yenilememe kararı almış ve tercihini Hulkenberg'den yana kullanmıştı.

Bu, Haas'ın yeni sezon Hulkenberg ve Magnussen gibi iki deneyimli isme sahip olacağı anlamına geliyor.

Hulkenberg F1'deki ilk yarışına 2010 yılında Williams ile çıktı ve toplam 181 yarışta yer aldı.