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Hulkenberg: "Yeni araçları kullanmak için sıfırdan başlamam gerek"

Hulkenberg, yeniden Formula 1 aracı kullanacağı için heyecanlı fakat birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu da kabul ediyor.

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Hulkenberg: "Yeni araçları kullanmak için sıfırdan başlamam gerek"
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34 yaşındaki Aston Martin yedek pilotu, Sebastian Vettel'in Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Perşembe günü erken saatlerde takım tarafından Bahreyn GP'si için çağırıldı.

Hulkenberg 2019'da Renault koltuğunu kaybetmesinden bu yana Formula 1'de tam zamanlı yarışmıyor, fakat 2020'de iki kez Sergio Perez'in, bir kez de Lance Stroll'ün yerine yarışmıştı.

Eski Force India ve Renault sürücüsü dolayısıyla rekabetten de 2019 senesinden bu yana uzak, tek sürüş deneyimi Aston Martin simülatöründe yaptığı çalışmalardan ibaret.

Hulkenberg, "Bu uyumsuzluk hissini tekrar yaşamak ve sınırları bulmaya çalışmak en büyük zorluk olacak"

"Fiziksel olarak, elbette sürüş için tam kondisyonda değilim. Meydan okuyucu birçok faktör olacak, ayrıca bugün epey bilgi yüküyle dolu geçecek."

"Bu benim için sadece araca binmek, hızlanmak ve iyi hissetmekle ilgili."

"Elbette birtakım ağrılarım olacak, ancak Formula 1 aracına geri dönmek, dünyanın en hızlı araçlarını yeniden sürecek olmak heyecan verici."

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Tom McCullough, Aston Martin peformance director, Jessica Hawkins and Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin

Andrew Green, Technical Driector, Aston Martin, Lance Stroll, Aston Martin, Sebastian Vettel, Aston Martin, Tom McCullough, Aston Martin peformance director, Jessica Hawkins and Nico Hulkenberg, Reserve Driver, Aston Martin

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hulkenberg, diğerlerinin aksine sezon öncesi testlerinde yer almadığı için, 2022 araçlarını kullanacak olmanın da ek bir zorluk olduğunu söyledi.

Hulkenberg, "Daha önce de yedek pilotluk yaptım, ne beklemem gerektiğini biliyorum. Garaja girip araca binmenin nasıl olduğunu biliyorum, bu tecrübeye sahibim, bu bana kesinlikle yardımcı olacak." 

"Ama aradan epey zaman geçti ve bu arabalar tamamen yeni. En son geri döndüğümde, o nesil araçların nasıl olduğunu ve yapmam gerekenleri az çok biliyordum.

"Ama bu artık tamamen beyaz bir kağıt parçası, sıfırdan başlamam gerekecek."

"Sadece hissetmeli, sürmeli ve araçları olabildiğince hızlı şekilde anlamalıyım. Ama kolay bir şey değil." dedi.

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