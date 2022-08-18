Hulkenberg: "Yeni araçlar yarışları daha heyecanlı hale getirdi"
Aston Martin'in yedek pilotu Nico Hulkenberg, yeni araçlar sayesinde yarışların daha heyecanlı hale geldiğini düşünüyor.
Bu yıl Formula 1 kurallarında büyük değişiklik yapılmış ve 18 inç jantlara geçilirken, araçların tasarımı da değişmişti.
Bu araçlar sayesinde sürücüler artık öndeki araca daha yakın gidebiliyor ve rakibini daha uzun süre takip edebiliyor.
DRS etkisi azaldığı için bu durum geçişlere aşırı şekilde yansımasa da, pist üstünde daha fazla tekerlek tekerleğe savaş var.
Bu yıl iki yarışta Sebastian Vettel'in yerini alan Nico Hulkenberg, yeni araçların yarışları daha heyecanlı hale getirdiğini söyledi.
Hulkenberg, "Bu yıl mücadele çok daha yakın. Sürücülerin atak ve geçiş yapmak için daha fazla fırsatı var. Sıralama turları gerçekten tahmin edilemez."
"Elbette Ferrari ve Red Bull'un büyük bir üstünlüğü var ve şimdiye kadar onlardan başak kimse yarış kazanmayı başaramadı. Eminim F1 ve FIA daha dengeli bir grid olmasını bekliyordu."
"Ancak en iyi iki takım arkasındaki mücadele de çok ilginç. Podyum basamakları ve puanlar için verilen mücadele son yılların en heyecanlısı."
"Pistteki mücadele artık daha yoğun hale geldi. Yeni araçlar kirli havada çok fazla momentum kaybetmiyor, bu da yarışları gerçekten ilginç kılıyor." dedi.
İlk üç yarışta geçiş satıları geçen yıla göre artış göstermişti.
Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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