Hulkenberg: "Yeni araçlar yarışları daha heyecanlı hale getirdi"

Hulkenberg, "Bu yıl mücadele çok daha yakın. Sürücülerin atak ve geçiş yapmak için daha fazla fırsatı var. Sıralama turları gerçekten tahmin edilemez."

"Elbette Ferrari ve Red Bull'un büyük bir üstünlüğü var ve şimdiye kadar onlardan başak kimse yarış kazanmayı başaramadı. Eminim F1 ve FIA ​​daha dengeli bir grid olmasını bekliyordu."

"Ancak en iyi iki takım arkasındaki mücadele de çok ilginç. Podyum basamakları ve puanlar için verilen mücadele son yılların en heyecanlısı."

"Pistteki mücadele artık daha yoğun hale geldi. Yeni araçlar kirli havada çok fazla momentum kaybetmiyor, bu da yarışları gerçekten ilginç kılıyor." dedi.

İlk üç yarışta geçiş satıları geçen yıla göre artış göstermişti.