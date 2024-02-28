Hulkenberg: "Yeni araçla daha iyi hissediyorum fakat ilk ona girebiliriz diyemem"
Haas patronu Nico Hulkenberg, yeni aracın geçen yıla kıyasla daha iyi hissettirdiğini söylese de, net bir şey söylemekten kaçınıyor.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
Haas, geçen yıl iyi bir sezon geçirememiş ve özellikle yarış koşullarında lastik aşınmasından çok fazla müzdarip olmuştu.
Hulkenberg'e göre yeni araçta her şey daha iyi.
Alman pilot, bugün Bahreyn'de verdiği demeçte şöyle dedi: "Geçen yıla kıyasla yeni sezona kesinlikle daha iyi duygularla başlıyoruz."
"Araç açısından her şeyin 12 ay öncesine kıyasla hatta geçen yılın sonuna kıyasla -özellikle yarış temposunda- daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim."
"Her şey daha kontrol altındaydı. Yine de nihai teste henüz çıkmadık ve bunu gerçek yarış koşullarında, etrafta araçlar varken yapacağız."
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Yani çok fazla belirsizlik mevcut. Fakat kesinlikle daha iyi hissediyorum."
Aracın nelerde daha iyi olduğu sorusuna Hulkenberg, "Herhangi bir açıklama yapmak ya da bir sonuca varmak için henüz erken. Fakat bu üç günlük testlerin ardından, aerodinamik platformun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Araç daha tutarlı, daha öngörülebilir hissettiriyor ki bu da sürücü için çok yararlı ve iyi bir şey."
"Sürücüye daha fazla güven ve his veriyor. Bunun daha iyi lastik kullanımı ve aşınması anlamına geldiğini düşünüyorum."
"Yani doğru yönde adım attığımızı düşünüyorum. Fakat bu yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Bence durum kolay değil".
"Burada oturup ilk 10'a gireceğimizi söyleyecek kadar iyimser değilim. Bu yüzden yıl ilerledikçe daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"
Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım" Capelli: "Tedbir olarak Hamilton'ın telefonunu garaja sokmasını yasaklardım"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız" Ricciardo: "Bu hafta sonu podyumda olmayacağız"
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı Las Vegas GP, F1'in 2023 kârının 392 milyon dolara çıkmasına katkı sağladı
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor Moto2 sürücüsü Aldeguer, 2025'te Pramac ile MotoGP'ye geçmeye hazırlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar