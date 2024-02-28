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Formula 1

Hulkenberg: "Yeni araçla daha iyi hissediyorum fakat ilk ona girebiliriz diyemem"

Haas patronu Nico Hulkenberg, yeni aracın geçen yıla kıyasla daha iyi hissettirdiğini söylese de, net bir şey söylemekten kaçınıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Simon Galloway / Motorsport Images

Haas, geçen yıl iyi bir sezon geçirememiş ve özellikle yarış koşullarında lastik aşınmasından çok fazla müzdarip olmuştu.

Hulkenberg'e göre yeni araçta her şey daha iyi.

Alman pilot, bugün Bahreyn'de verdiği demeçte şöyle dedi: "Geçen yıla kıyasla yeni sezona kesinlikle daha iyi duygularla başlıyoruz."

"Araç açısından her şeyin 12 ay öncesine kıyasla hatta geçen yılın sonuna kıyasla -özellikle yarış temposunda- daha iyi hissettirdiğini söyleyebilirim."

"Her şey daha kontrol altındaydı. Yine de nihai teste henüz çıkmadık ve bunu gerçek yarış koşullarında, etrafta araçlar varken yapacağız."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yani çok fazla belirsizlik mevcut. Fakat kesinlikle daha iyi hissediyorum."

Aracın nelerde daha iyi olduğu sorusuna Hulkenberg, "Herhangi bir açıklama yapmak ya da bir sonuca varmak için henüz erken. Fakat bu üç günlük testlerin ardından, aerodinamik platformun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Araç daha tutarlı, daha öngörülebilir hissettiriyor ki bu da sürücü için çok yararlı ve iyi bir şey."

"Sürücüye daha fazla güven ve his veriyor. Bunun daha iyi lastik kullanımı ve aşınması anlamına geldiğini düşünüyorum."

"Yani doğru yönde adım attığımızı düşünüyorum. Fakat bu yeterli olduğu anlamına gelmiyor. Bence durum kolay değil".

"Burada oturup ilk 10'a gireceğimizi söyleyecek kadar iyimser değilim. Bu yüzden yıl ilerledikçe daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

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