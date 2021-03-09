Hulkenberg: "Yedek pilotluk görüşmeleri iyi gidiyor"

Nico Hulkenberg bu yıl en güçlü takımlardan biri olan Red Bull ile yarışmaya çok yakındı ancak sonunda anlaşma gerçekleşmedi. Ancak bu, Alman pilotun işsiz kalacağı anlamına gelmiyor.

Hulkenberg, Avusturyalı TV kanalı Servus TV ile yorumculuk konusunda sözleşme imzaladı ve yakında hem Aston Martin hem de Mercedes'in yedek pilotu olacağı anlaşılıyor.

Hulkenberg, "Yedek pilotluluk rolüyle, bir TV yorumculuğu rolünün birleştrilmesinin son derece mümkün olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde bunun hakkında konuşmazdık."

"Yedek pilotluk rölü hakkında konuşursak, her şey çok olumlu görünüyor, sonlandırmaya yakınız. Henüz tam olarak tamamlanmadı, ancak doğru yoldayız ve bence gerçekleşecek. Görüşmeler zaten doğru yönde."

"Ancak bu, tam zamanlı bir iş değil ve bu yüzden yorumculuk rolüyle birleştirilebilir."

"Eski meslektaşlarımı sürekli eleştireceğim ve onlar hakkında o kadar kötü konuşacağım ki onların yerini alacağım!" dedi.

Hulkenberg, 2021 için Red Bull'la gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında da konuştu.

"Helmut Marko ile birkaç görüşme yaptık. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında durum nispeten iyi görünüyordu, ancak sonunda, Sergio Perez için durum ani şekilde değiştiğinde, işlerin benim için kötü olduğunu hissediyordum."

"Red Bull'un niyeti ne kadar ciddiydi bilmiyorum çünkü bir sözleşme imzalamaya yakın değildik."

"2022'de Formula 1'e dönebilecek miyim? Bu kolay bir soru değil çünkü gerçekçi olmanız gerekiyor."

"Bunu kenarda geçirdiğimiz yıllardan sonra yapmak her zaman daha zor, ancak salgın döneminde her şey olabilir."

"Tahminde bulunmanın anlamı yok. Önemli olan padokta kalmam ve sezon boyunca yarışlara gelecek olmam. Hâlâ geri dönmeyi başarabilirsem, bu büyük bir başarı olacak! "

F1-Insider.com'a göre Hulkenberg'i aynı zamanda McLaren da kullanmak istiyor. Hulkenberg böyle bir durumda ihtiyaç halinde Aston Martin, Mercedes ve McLaren tarafından kullanılabilecek.