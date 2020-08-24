Hulkenberg yedek pilot olmakla ilgilenmiyor

Alman pilot, Sergio Perez'in koronavirüs nedeniyle yarışamamasının ardından Silverstone'daki iki yarışta Meksikalı sürücünün yerine geçmişti.

Eski Renault pilotu, mekanik bir sorun nedeniyle Britanya Grand Prix'sine başlayamadı, ancak bir hafta sonra 70. Yıl Dönümü GP'de yedinci oldu.

Performansı pek çok insanı etkiledi ve kendisine ilgi gösteren bazı ekipler var. Ancak Alman pilot, yedek pilot olmakla ilgilenmiyor.

Alman Sport1'e konuşan Hulkenberg, F1'deki uzun kariyerinden sonra yarış pilotu olmaktan başka bir şey yapma arzusunda olmadığını belirtti.

AvD Motorsport Magazin'de konuşan 32 yaşındaki pilot, "Şahsen kendimi yedek sürücü rolünde görmüyorum."

"On yıl boyunca bir yarış kokpitinde oturdum ve başlangıç ışıklarının sönmesini bekledim, bu yüzden geri dönme şansına sahip olmadan, geriye doğru bir adım atmak benim için çok az anlam ifade ediyor. Takip etmek istediğim yön bu değil." dedi.

Hulkenberg, dönüşünden bu yana hem Alfa Romeo hem de Haas koltuklarıyla anılıyor. Ancak dönüşünün, 2021 görüşmelerine ivme kazandırmadığını söyledi.

"Yılın başından bu yana pek çok insanla konuşuyorum. Silverstone bunu değiştirmedi. Süreç arka planda sürekli devam ediyor.

"Kısa dönüşümde dürüst olmak gerekirse, hiçbir şey olmadı. Sonuçta işinize konsantre oluyorsunuz. Önemli olan, bir fırsata sahip olduğunuzda iyi bir performans göstermektir. Geleceği planlamak daha büyük bir sürecin parçası."

Ayrıca Hulkenberg, bu yıl daha fazla yarışa çıkmayı da beklenmiyor.

"Bu sezon daha fazla yarışa katılmayı beklemiyorum. Elbette korona döneminde her zaman bir şeyler olabilir, ancak bunu beklemiyorum. Kendimi elimden geldiğince hazır ve formda tutuyorum. Ama -bir fırsat- olacağını sanmıyorum. Şu anda 2021'de dönmek için çalışıyorum. "