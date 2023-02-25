Hulkenberg: "Yavaş yavaş araca alışıyorum"

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Alman pilot birkaç yıllık aradan sonra bu yıl Formula 1'e geri dönmeye hazırlanıyor ve yeni takımıyla ilk ciddi testleri bu hafta yapmaya başladı.

Cuma gününün ardından açıklamalarda bulunan Hulkenberg şöyle dedi: "Bugün her şey biraz daha tanıdık geldi, sanki evimdeymiş gibiydim."

"Biraz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. 68 tur attık ve olumlu bir gün daha geçirdik, Mercedes'in kırmızı bayrağı nedeniyle biraz zaman kaybetsek de, herhangi bir sorun yaşamadık."

"Bugün bazı iyi şeyleri test ettiğimizi ve denediğimizi düşünüyorum. Tabii ki bunları biraz değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat içimde iyi bir his vardı. Benim için heyecan verici ve güzel bir gündü."

"Ayrıca yavaş yavaş aracı sürmeye alışıyorum ve bundan ötürü mutluyum."

Pistin şartlarının sürekli değiştiğine dikkat çeken Hulkenberg, "Sabahtan akşama durum değişiyor. Özellikle sıcaklık değişiyor. İkinci seans saat üçte başlıyor. O zaman hava hâlâ oldukça sıcak oluyor. Saat beşten sonra ise hava soğumaya başlıyor. Bunların hepsi bir sürücü olarak deneyimlediğiniz şeyler. Aracın ne zaman nasıl olduğunu daha iyi görüyorsunuz."

"Bunların hepsi depoladığımız ve bir noktada kullanacağımız bilgiler." dedi.

Testin son günüyle ilgili Hulkenberg, "Sadece planımıza devam etmek istiyoruz. Yapılacaklar listesinde hâlâ birkaç şey var ve yarın bunlar üzerinde çalışmaya devam edip, bazı cevaplar almak istiyoruz." dedi.

Son olarak tempoyla alakalı, "Önceliğimiz aracın tek tur temposu değil. Yapılması gereken daha farklı işler var." diye ekledi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images