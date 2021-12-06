Hulkenberg: "Yaşananların DRS ile ilgisi var"

Pazar günü gerçekleştirilen Suudi Arabistan Grand Prix'sinde konuşulacak pek çok konu vardı ancak en öne çıkan an, Max Verstappen'in Lewis Hamilton'a yol vermeye çalışmak amacıyla bir anda yavaşlaması, sonrasında İngiliz pilotun ona çarpmasıydı.

Bu olay, yarıştan sonra hakemler tarafından incelendi ve hakemler Verstappen'e 10 sn zaman cezası verdiler.

Hakemlere göre kazaya sebebiyet veren şey, Verstappen'in frene daha çok basmasıydı ancak her iki pilotun da DRS'yi düşündüğü not edildi.

Yarışın ardından olayı değerlendiren Hulkenberg de olayın temel sebebinin DRS almak olduğuna inanıyor.

Hulkenberg şöyle dedi: "Max'in bundan paçayı sıyırabileceğini düşünmüyorum, çünkü bana göre orası gri alan."

"Fakat bu, Max Verstappen. Şampiyonluk için aslanlar gibi savaşıyor ve kesinlikle her şeyini ortaya koyuyor. Lewis'in geçmesine izin verdiğinde, onu yakalayamayacağını biliyordu. Bu yüzden çok akıllıca bir taktik hazırladı ve durumu planladı."

"Bu bir kedi fare oyunuydu ve Lewis fare olan taraftı. Bu yüzden Max'in arkasından geldiği noktada, yanından geçmek istemedi."

"Bu, gerçekten en üst seviyede oynanan bir satrançtı. İkisi 300 km/s'de yarışıyorlar ve hâlâ bu tarz şeyleri düşünüyorlar."

"Bunun DRS ile ilgisi olduğuna eminim, çünkü DRS algılama noktası son virajdan hemen önce yer alıyor. Max, Lewis'in kendisini DRS noktasından önce geçmesini istedi, böylece DRS'ye sahip olabilir ve Lewis'i tekrar geçebilirdi."

"Bunlar strateji oyunları. Lewis bu durumu biliyordu ve bu yüzden geride kaldı, ama sonra bir anda darlaştı. Her ikisi de aşırı derecede oynadı ve maksimuma ulaştı."

"Lewis açısından bakarsak, neden hemen geçmediğini ve yarışına devam etmediğini tam olarak anlayamıyorum."