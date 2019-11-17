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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Hulkenberg: "Yarışta daha iyi olabiliriz"

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Hulkenberg: "Yarışta daha iyi olabiliriz"
Ekleyen:
, Editör
17 Kas 2019 07:16

Nico Hulkenberg, Renault'nun yarış temposunun tek tura kıyasla daha iyi olabileceğini düşünüyor.

Renault pilotu Nico Hulkenberg sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramadı ve yarışa 14. sıradan başlayacak.

Diğer tarafta Daniel Ricciardo da 12. sırada yer aldı.

Seans sonrası konuşan Hulkenberg, hayal kırıklığını gizlemedi fakat yarış temposunda daha iyi olabileceklerini dile getirdi.

"Bugün orta grupta gruptaki mücadelenin yakın olacağını tahmin ediyorduk ve aynı zamanda bizim için en iyi pist olmadığını da biliyorduk. Bugün biraz geride kaldık ve durum şaşırtıcı değil. Ama elbette hayla kırıklığı yaşıyoruz."

"Orta grupta çok yakın bir mücadele vardı ve maalesef yeterince performans ortaya koyamadık. Farklar o kadar küçük ki son bölümle aramızda 0.1 saniye bile yoktu. Interlagos'ta kısa bir tur vardı ve ikinci bölümdeki ikinci turum temizdi."

"Bu yarış için durumu zorlaştırıyor, ama iyimserim çünkü son zamanlarda yarış hızımız daha iyi hale geldi. Genellikle tek tura kıyasla daha iyi oluyoruz."

"Yarışın içindeyiz ve ilk turdan itibaren savaşmaya başlayacağız. Bence puan kazanmak için hâlâ gerçekçi bir fırsatımız var. Elbette buradan başlayarak, özellikle öndeki araçtan gelen kirli hava nedeniyle yarış biraz zor olacak, ama başımızı eğmeli ve iyi bir çözüm bulmalıyız."

"Yarışlarda genellikle iyiyiz. Bu son altı yarışta olan bir şey. Nedenini bilmiyorum. Sanırım lastikler ve lastik yönetimiyle ilgili bir konu."

"Bugün Daniel'e kıyasla farklı kanat ayarlarıyla çıktım ve düzlüklerde beklediğimizden daha fazla vakit kaybettik. Umarım yarışta karşılığını alırız."

"Böyle yakın bir orta grupta en iyisini yapmanız lazım ve bazen yapıyorsunuz ve bazen yapamıyorsunuz. Orta grupta diğerlerinin önüne geçince mutlu oluyorsunuz. Sonuçta pole için yarışamıyoruz. Çünkü bunun için yeterli hızımız yok ve bunu biliyoruz. Şu anda istediğimiz şey herkesin önünde olmadı."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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