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Hulkenberg: "Yarışmayı özlediğimi fark ettim"

Nico Hulkenberg, Formula 1'e dönüşünün temelde yarışları özlemesinden kaynaklandığını söylüyor.

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Hulkenberg: "Yarışmayı özlediğimi fark ettim"
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Kariyeri boyunca Williams, Force India, Racing Point, Aston Martin ve Sauber gibi takımlar ile yarışan Nico Hulkenberg, spordaki tam sezonuna 2019 yılında çıktı.

O günden itibaren sadece birkaç yarışta yer alan Alman sürücü, 2023 yılında Haas ile tam zamanlı olarak F1'e dönecek.

35 yaşındaki Alman pilotun, spora olan dönüşünde nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

Ancak kendisi, geri dönüşünün büyük oranda sporu özlemesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Hulkenberg, "Geriye dönüp bakarsam, birkaç yıl boyunca yarışmama ve yarış dışında hayatın tadını çıkarma konusunda çok endişeli değildim. Hatta bana sorarsanız bunun avantajları var."

Nico Hulkenberg, Haas

Nico Hulkenberg, Haas

Fotoğraf: Haas F1 Team

"Fakat sonrasında yarışmayı ve pistte mücadele etme tutkusunu özlediğimi fark ettim."

"Yine de bu tutkunun gerçekleşmemesi beni endişelendirmiyordu."

"Sonuçta direksiyona kimin geçmek istediklerini seçmek takım patronlarının elinde, kimin en iyi sonuçları elde edebileceği konusunda hepsinin kendi görüşleri var."

"Sanırım Haas, aldığım sonuçlara ve kariyerime bakıp, benim en iyi seçim olduğumu düşündü." dedi.

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