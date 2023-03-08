Hulkenberg, yarışın ilk bölümünde hasarlı ön kanat nedeniyle hiçbir şey yapamamış

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Formula 1'e iyi bir dönüş yapan Hulkenberg, özellikle sıralama turlarında çok hızlıydı ve son bölüme kadar kaldığı sıralama turlarını 10. sırada tamamladı -takım arkadaşı Kevin Magnussen ise 17. olarak henüz ilk bölümde havlu atmıştı.

Yarışta ise işler kötüye gitti; nispeten kötü bir start aldıktan ve Esteban Ocon'a arkadan hafifçe temas ettikten sonra 14. sıraya kadar gerileyen Hulkenberg'in ön kanadında da hasar vardı.

İlk pit stopta ön kanat değişikliğine gitmeyen Haas, yol tutuşunun zayıflaması nedeniyle 26. turda pes etti ve ön kanadı değiştirdi.

Böylece son 30 turda daha rekabetçi bir araca sahip olan Hulkenberg, ne yazık ki çoktan puan potasının epey gerisindeydi.

Son turlarda pist limitleri nedeniyle 15 saniye zaman cezası alan Hulkenberg'in dönüş yarışı böylece 15. sırada sonlanmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Hulkenberg, "Zor bir yarıştı, özellikle de ilk yarısı. Görünüşe göre birinci turda, 1. ya da 2. virajda biriyle temasım olmuş ama fark etmedim bile."

"İlk virajda biraz sıkışmıştım ve diğerlerinden kaçınmaya çalışıyordum, ama görünüşe göre bir temasa karıştım ve aracıma ciddi bir hasar verdim, çok fazla yere basma gücü kaybettim. Dövüşe silahsız gitmek gibi bir şeydi!"

"Sanırım ön kanatta bazı şeyler eksikti, bu nedenle hava akışı ve elbette yol tutuşu kaybı yaşadım."

"Bu da yarışın ilk yarısını çok ama çok zorlaştırdı. Lastiklerimi tereyağında kızgın bir bıçak gibi kullanıyordum."

"Sanırım yarışın ortasında bu şekilde devam etmenin bir anlamı olmadığına karar verdik ve yeni bir ön kanat için pite girdim. Sonrasında da yarış kısır döngüye girdi."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hasar nedeniyle yarıştan öğrenebileceği birçok şeyi de kaçırdığını söyleyen Hulkenberg, "Yarışın ilk yarısı benim için şu anda çok bulanık. Dürüst olmak gerekirse bu sadece bir hayatta kalma mücadelesiydi ve oldukça zordu."

"Hasarlı bir araçla yarışıyordum ve bu aracın sağlıklı bir araç olarak sahip olması gerekenden çok daha az yere basma gücü vardı."

"Yeni ön kanat için pite girdiğimizde çok rahatladım ve araç aniden normale döndü. Ancak o zamana kadar zaten epey zaman kaybetmiştim, toparlamak zor oldu.

"Yani ilk yarıda öğrenecek pek bir şey yoktu çünkü bu gerçek araba değildi. Yarışın ikinci yarısında kesinlikle oradan öğreneceklerimi aldım." dedi.

Son olarak gride geri dönmenin nasıl hissettirdiği sorulan Hulkenberg, "Dürüst olmak gerekirse çok mutluyum. Bu bilinen bir duygu. Heyecan verici. Bu uzun bir yılın, uzun bir sezonun başlangıcı.

"Açıkçası Cumartesi günü çok iyiydi, Pazar günü ise çok iyi değildi. Ancak bulguları ve öğrendiklerimizi işliyoruz." dedi.