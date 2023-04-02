Hulkenberg: "Yarışımdan ve performansımdan çok memnunum"

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Sıralama turlarında bu yıl ikinci kez ilk 10'a giren Nico Hulkenberg, neredeyse hatasız bir yarış çıkardı ve damalı bayrağı yedinci sırada görerek Haas'la bu yılki ilk puanlarını aldı.

İkinci kırmızı bayrağın ardından harika bir start alan ve dördüncülüğe yükselen Hulkenberg'in podyuma çıkma ihtimali bile vardı.

Sonunda yedinci olan Alman pilot, yarıştan sonra şöyle dedi: "Yarışımdan ve performansımdan çok ama çok mutluyum."

"Üç başlangıç, üç iyi başlangıç vardı. Hatta yumuşak lastikle başladığım son start inanılmaz iyiydi."

"İlk virajdan sonra sekizinci sıradan dördüncü sıraya çıkmıştım ve maalesef 500 metre sonra kırmızı bayrak çıktı, aksi takdirde bugün gerçek bir şova dönüşebilirdi."

"Bunun öncesinde, sanırım yarışın büyük bölümünde sekizinciydim ve ne yazık ki yarışın sonunda Norris'i tam olarak ardımda tutamadım."

"Lastik aşınmasıyla ilgili çok fazla sorun yaşadık. Ne yazık ki biraz tempo kaybettiler. Yine de bugün çok şey öğrendim"

"Maksimumu aldığımı söyleyebilirim. Bu konuda çok mutlu ve memnunum. Bir kez daha çok şey öğrendim, ki bu yılın geri kalanı için çok önemli."

"Şimdiye kadarki üç sıralama seansını iki kez Q3'te, bir kez 12. sırada bitirdim, üç yıl sonra ilk puanlarımı da üçüncü yarışta aldım ve bunu Haas ile yaptım."

Lando ile olan savaş sorulduğunda Hulkenberg, "Evet, iyiydi. Eğlenceliydi. Fakat sonunda kaybettiğinizde, bu her zaman biraz canınızı sıkıyor."

"Yine de üç yıl sonra üçüncü yarışta tekerlek tekerleğe savaşabilmek güzeldi. Aslında onunla savaşırken dışarıda kalmaya çalıştım ama o bölüm kirliydi, bu yüzden biraz pist dışına çıktım." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Hulkenberg yarıştan sonra aracını ikinci virajda kenara çekmişti.

Ne olduğu sorusuna Hulkenberg, "Ne olduğu hakkında benim de hiçbir fikrim yok. Yeniden başlangıçtan hemen önce, 11. viraj çıkışında kısa bir süreliğine güç kaybı vardı."

"Sanırım tüm vitesler gitmişti ve senkronize değildi. Fakat sonra güç geri geldi. Ardından zaten durmam söylendi. Bence araçta yakıt var. Yani en iyisini umuyorum." şeklinde cevap verdi.

Hulkenberg kendisini mutlu hissettiğini de ekliyor.

"İyi hissettiğimi söylemeliyim. Almancada bu durumu 'Kendimle barışığım' şeklinde çok güzel ifade ediyorlar."

"Burada eğleniyorum. Sanırım üç yıllık ara iyi geldi, bu beni sıfırladı, zihnimi temizledi ve bakış açımı değiştirdi."

"Ailevi anlamda da değişiklikler oldu. Yani her açıdan iyi bir durumdayım. Keyif alıyorum, eğleniyorum, vurdumduymazım ve kimsenin bana ne yapacağımı söylemesine izin vermiyorum."

"Benim için her şey yolunda gidiyor."