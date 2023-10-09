Hulkenberg: "Yaptığım hata aptalcaydı"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, yarışın başında yanlış grid pozisyonunda durmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.
Sprint yarışında talihsiz şekilde yarış dışı kalan Nico Hulkenberg, yarışta iyi bir performans sergilese de, gridde yanlış yerde durduğu için 10 saniye cezası aldı.
Alman pilotun yarışı bu olayın ardından epey etkilendi ve hafta sonunu puansız kapatmış oldu.
Katar 2023 Grand Prix'sinin ardından Sky'a yaptığı açıklamada Hulkenberg, aldığı cezayla ilgili şöyle dedi: "Her şeyi berbat ettim, bunun hakkında konuşmamıza gerek yok."
"Oraya gelmeden önce yanlış yerde durduğumu anladım ama artık çok geçti."
"Önde boşluk olduğunda, garip bir durum oluyor. Her zaman arayı kapatmaya çok alışkınsınız. Fakat evet, bu gerçekten büyük bir hataydı. Yarışımı mahvetti."
Sonrasında yarışı şöyle açıkladı: "Bugün sınırdaydık Son derece sıcak, son derece fizikseldi bir yarıştı."
"Kesinlikle kariyerimin en sıcak yarışı ve aynı zamanda fiziksel olarak en zorlayıcısıydı, ki çoğu zaman tek başıma sürdüm."
"Mücadele ederken zorluk daha da artıyor. Bence şartlar çok aşırıydı."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Buradaki yeni asfalt çok fazla tutuşa sahip, tempo çok yüksek, G force kuvvetleri çok yüksek."
"Buna bir de sıcaklığı ve nemi ekleyin... Singapur buna kıyasla hiçbir şey."
"Şu anda üç gün boyunca dondurmaya ihtiyacım var! Önce her şeye alışmam gerekiyor. Sonra durumu toparlayacağız."
"Artık Amerika'ya bakıyoruz, orada yeni parçalar olacak fakat bunları mükemmel şekilde uygulamak zor olacak çünkü bu bir sprint yarışı."
"Yine de güncellemeye sahip olmak, hiç olmamasından iyidir."
Kevin Magnussen de baş ağrısı gibi sorunlarla mücadele ettiği yarıştan eli boş ayrıldı.
"İnanılmaz zor ve çok sıcak bir yarıştı. Hiç bu kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum."
"Bunun dışında, her ne kadar puan kazanamasak ve şampiyonadaki pozisyonumuzu kaybetsek de, gün olumlu geçti. Önümüzde hâlâ beş Grand Prix var."
"Mücadele çok yakın, odaklanmış durumdayız ve yolumuza devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
"Bir sonraki yarışta yeni bir pakete geçeceğiz ve bununla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
"İlk yarışta mucizeler beklemiyoruz. Bu paketten iyi şekilde yararlanmak bir ya da yarış alabiliriz fakat eminim bazı olumlu yönleri olacak."
Son Haberler
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor Domenicali, lastik savaşının gelecekteki F1 gündeminde olmadığını söylüyor
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı" Leclerc: "Mercedes'in Katar performansı şaşırtıcıydı"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!" Ocon: "Çok kötü oldum ama yarıştan çekilmem için birinin beni öldürmesi lazım!"
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek! Resmi: Pirelli, 2027 sonuna kadar F1'e lastik tedarik edecek!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar