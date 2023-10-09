Hulkenberg: "Yaptığım hata aptalcaydı"

Sprint yarışında talihsiz şekilde yarış dışı kalan Nico Hulkenberg, yarışta iyi bir performans sergilese de, gridde yanlış yerde durduğu için 10 saniye cezası aldı.

Alman pilotun yarışı bu olayın ardından epey etkilendi ve hafta sonunu puansız kapatmış oldu.

Katar 2023 Grand Prix'sinin ardından Sky'a yaptığı açıklamada Hulkenberg, aldığı cezayla ilgili şöyle dedi: "Her şeyi berbat ettim, bunun hakkında konuşmamıza gerek yok."

"Oraya gelmeden önce yanlış yerde durduğumu anladım ama artık çok geçti."

"Önde boşluk olduğunda, garip bir durum oluyor. Her zaman arayı kapatmaya çok alışkınsınız. Fakat evet, bu gerçekten büyük bir hataydı. Yarışımı mahvetti."

Sonrasında yarışı şöyle açıkladı: "Bugün sınırdaydık Son derece sıcak, son derece fizikseldi bir yarıştı."

"Kesinlikle kariyerimin en sıcak yarışı ve aynı zamanda fiziksel olarak en zorlayıcısıydı, ki çoğu zaman tek başıma sürdüm."

"Mücadele ederken zorluk daha da artıyor. Bence şartlar çok aşırıydı."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Buradaki yeni asfalt çok fazla tutuşa sahip, tempo çok yüksek, G force kuvvetleri çok yüksek."

"Buna bir de sıcaklığı ve nemi ekleyin... Singapur buna kıyasla hiçbir şey."

"Şu anda üç gün boyunca dondurmaya ihtiyacım var! Önce her şeye alışmam gerekiyor. Sonra durumu toparlayacağız."

"Artık Amerika'ya bakıyoruz, orada yeni parçalar olacak fakat bunları mükemmel şekilde uygulamak zor olacak çünkü bu bir sprint yarışı."

"Yine de güncellemeye sahip olmak, hiç olmamasından iyidir."

Kevin Magnussen de baş ağrısı gibi sorunlarla mücadele ettiği yarıştan eli boş ayrıldı.

"İnanılmaz zor ve çok sıcak bir yarıştı. Hiç bu kadar sıcak olduğunu hatırlamıyorum."

"Bunun dışında, her ne kadar puan kazanamasak ve şampiyonadaki pozisyonumuzu kaybetsek de, gün olumlu geçti. Önümüzde hâlâ beş Grand Prix var."

"Mücadele çok yakın, odaklanmış durumdayız ve yolumuza devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Bir sonraki yarışta yeni bir pakete geçeceğiz ve bununla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"İlk yarışta mucizeler beklemiyoruz. Bu paketten iyi şekilde yararlanmak bir ya da yarış alabiliriz fakat eminim bazı olumlu yönleri olacak."