Formula 1

Hülkenberg: "Yağmur erken yağsaydı her şey çok daha farklı olabilirdi"

Audi pilotu Nico Hülkenberg, pist koşullarının zorluğuna rağmen Brezilya'da alabilecekleri en iyi sonucu aldıklarını ifade etti.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 8 Kas 2026 19:21

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sao Paulo mücadelesinin ardından açıklamalarda bulunan Nico Hülkenberg, pistteki değişken hava şartlarını ve Franco Colapinto ile yaşadığı olayın ardından aldığı 10 saniyelik cezayı değerlendirdi.

Yağmurun beklemedikleri anda bastırdığını ancak bu durumun sonucu büyük ölçüde değiştirmediğini belirten deneyimli pilot, aldığı zaman cezasını pit stop esnasında çektiklerini ve damalı bayrağa olabilecek en iyi konumda ulaştıklarını dile getirdi.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yarışı değerlendiren Nico Hülkenberg şunları söyledi: "Yağmurun yarış sonunda artmasını pek aldırmıyorum. Koşullar neyse odur; durumu olduğu gibi kabullenmeniz gerekir.”

“Günün sonunda alabileceğimiz en iyi sonucun bu olduğuna inanıyorum.”

“Franco ile olan mücadeleye gelirsek, ne diyebilirim bilemiyorum, olayın tekrarını bir izlemem gerekiyor. İlk ve ikinci seferde dışarıdan manevra yapmayı denedim ama bilirsiniz, bu hamle genelde pist dışına taşmakla sonuçlanır.”

“Cezamızı pitte çektik, dolayısıyla bir sorun yok.”

“Son turlarda yağmurun tekrar bastırmasıyla durum elbette zorlaştı ancak asıl şiddetli yağmur şansımıza sadece son turda ve yarış bittikten hemen sonra geldi.”

“Eğer o yağmur 5-10 dakika daha erken bastırsaydı, her şey çok daha farklı olabilirdi."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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