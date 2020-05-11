Hulkenberg: "Virüs, Formula 1'e bazı şeyleri değiştirme fırsatı veriyor"

Koronavirüs dünyadaki pek çok şirketi ve firmayı olumsuz etkilerken, spor etkinliklerin neredeyse tamamı ertelendi.

Motor sporları dünyası da etkilenen sporlardan birisiydi ve takımlar, yaırşsız geçen ayların ardından finansal anlamda oldukça zor bir durumdalar.

Nico Hulkenberg, bu krizi atlatabilmek adına atacakları adımların kendilerine bazı şeyleri değiştirme fırsatı verdiğini düşünüyor.

Geçen yılın sonunda Formula 1'den ayrılan Hulkenberg, "Açıkçası bu şey yüzünden pek çok sanayi ve şirket zorlanıyor. Yani bazı olumsuz sonuçları olacak."

"Formula 1'e de aynı zamanda birkaç şeyi değiştirme fırsatı veriyor. Şimdi bütçe ve belirli kurallar hakkında konuşma fırsatı var. Bu yüzden bunu bir fırsat olarak görüyorum ve umarım bazı iyi cevaplar alınabilir. Umarım herkes bunu atlatır ve sonrasında iyi ve doğru yarışlara sahip olabiliriz."

"Yarış yapıyoruz ancak bu bir eğlence ve yarışların gerçekten eğlenceli olması gerekiyor. Geçen yıl Hockenheim gibi çarpıcı yarışlarımız vardı. Dramatikti. Herkes savaştaydı ve bunun gibi birkaç tane yarışımız vardı. Sonrasında bazen gerçekten sıkıcı yarışlarımız vardı."

"Bu yüzden seyretmesi eğlenceli ve ve tekerlek tekerleğe mücadelenin olduğu yarışlara ihtiyacımız var. Bence doğal olarak spor daha çekici olacak." dedi.

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