Hulkenberg: "Vettel'in F1'e dönüşte biraz daha fazla çabalaması gerekecek"

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Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn ve Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yarışlarda yer alamamıştı.

Vettel'in yokluğunda Alman pilotun AMR22'sini yedek pilot Nico Hulkenberg sürdü ve ilk yarışta 17., ikinci yarışta ise 12. oldu.

Hulkenberg, Suudi Arabistan GP'den sonra "paslandığını" kabul etse de, geride kalmasının temel nedeni AMR22'nin pek hızlı olmamasıydı.

Lance Stroll veya Hulkenberg şimdiye kadar puan alamadılar ve bundan ötürü Aston Martin, Williams ile beraber ilk iki yarışta puan alamayan iki takımdan birisi konumunda.

Vettel, gelecek hafta sonu yapılacak Avustralya GP'de AMR22'ye dönecek ve Bahreyn testinden sonra ilk kez F1 aracı sürecek.

Fakat Hulkenberg, vatandaşının AMR22'nin kaydetmesi gereken gelişim nedeniyle epey çalışması gerekeceğini düşünüyor.

Motorsport Week'e konuşan Hulkenberg, "Bu iki yarışı kaçırdığı için biraz dezavantajlı şekilde başlayacak."

"Fakat bilirsiniz, Sebastian çok ama çok yetenekli bir pilot."

"Bence bunu ortadan kaldırabilir. Yine de yapması gereken kesinlikle çok fazla iş var. Durumu düzeltmek ve gelişmek için biraz daha fazla çaba göstermesi gerekecek." dedi.

Vettel, son iki yarışa katılamasa da çevrimiçi olarak tüm toplantılara katıldı.