Hulkenberg, Verstappen'i engellemesinin ardından ceza almadı

Red Bull pilotu Zandvoort'taki sondan bir önceki viraja girişte Hulkenberg ile temastan kaçmak zorunda kalırken, seansın başlarında trafik de etkili oldu.

Verstappen'in takım telsizinden duruma oldukça sinirlendiği görüldü ve son Dünya Şampiyonu turunu bırakmak zorunda kaldı. Olayın ardından Hulkenberg komiserler tarafından çağırıldı.

Komiserlerin raporunda şunlar yazıyor: "Hulkenberg'in önündeki araçlardan etkilenerek yavaşladığı ve böylece Verstappen'i engellediği anlaşılıyor."

"Ancak bu ikinci antrenman seansı olduğu için, sürücüler bunun 'Gereksiz Engelleme' standardına uymadığı konusunda hemfikir."

"Ayrıca, bu noktadaki hızlar önemli olduğu için olay olduğundan daha dramatik görünüyor; ancak sürücüler bunun tehlikeli olmadığı konusunda karar kıldı."