Hulkenberg, Verstappen'e pole pozisyonu için hava koridoru vermiş!

Sıralamaların son bölümünde Verstappen, McLaren pilotlarını 0.1 sn'den daha az farkla geride bırakarak pole pozisyonunu kazanmıştı.

Sıralamaların ardından yapılan Sky Sports F1'deki analizlerde, Verstappen'in pole pozisyonunda Hulkenberg'in verdiği hava koridoru desteğinin yardımcı olduğu görüldü.

Hulkenberg, bu desteği kasıtlı olarak verdiğini çünkü Verstappen'in de kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Hulkenberg, "Max ile birlikte sıralamalarda birbirimize yardımcı olduk. İkinci seansta birkaç kez bana yardımcı oldu, ben de ona karşılığını verdim. Bazen birbirinizi desteklemeniz gerekir." diyerek Verstappen'e yardımcı olduğunu kabul etti.

Diğer taraftan Sky Sports F1 yorumcusu Damon Hill, Ferrari'den daha fazlasını beklediğini ancak Verstappen'in turunun çok özel olduğunu söyledi.

Hill, "Ferrari'den biraz daha fazlasını beklediğimi kabul etmeliyim ancak Max'in turu için bir şeyler söylemek istiyorum."

"Bence o tur çok özel bir turdu. Seanstan sonraki tepkisine bakarsanız rahatladığını ve pole pozisyonunu kazandığı için mutlu olduğunu görebilirsiniz. Araç üstü kameradan turunu izledim, Harika bir turdu." dedi.