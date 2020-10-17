Hülkenberg: "Verstappen’e 0.3 saniyeden fazla yaklaşabilirim"

Alman pilot, Nürburgring’de Racing Point takımından Lance Stroll hasta olunca Racing Point koltuğuna geçmiş ve yarışı gridin en gerisinde başladıktan sonra 8. bitirmişti.

Gösterdiği performansla Formula 1’e geri dönebileceği konuşulan eski Renault sürücüsü için potansiyel takımlardan biri Red Bull Racing olarak görünüyor.

Takımın şu anki pilotu Alex Albon ise takım arkadaşı Verstappen ile birlikte ön sıralarda yarışamadığı için eleştiri altında, takım danışmanı Helmut Marko ise kimsenin Hollandalı pilota 0.3 saniyeden fazla yaklaşamayacağı fikrinde.

Avusturyalı danışmanın beklentilerini geçip geçemeyeceği sorulduğunda Hülkenberg: “İyi günlerimde, evet.”

“Hız konusunda Max, eğer en hızlısı değilse bile en hızlılardan biri ve inanılmaz yarışıyor. Onun takım arkadaşı olmak kendi başına büyük bir görev. Kendimi onunla kıyaslamak isterdim. Bakalım gerçekleşecek mi.”

“Mevcut durumda Red Bull araç performansı olarak en iyi seçeneğim. Bu kesin. Ama onun haricinde 3 tane F1 kokpiti sözleşmeye müsait.”

Eifel Grand Prix’sinde Marko’yla görüşmesi sorulduğunda 33 yaşındaki pilot: “Her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Red Bull’un iyi ve rekabetçi bir aracı var, dolayısıyla olabilecek en iyi sonucu almak istiyorlar. Bunun için de iyi pilotlara ihtiyacınız var.”

“Bu sezonun tümünde yarışmadım, ama yarıştıklarımda iyi bir etki bırakmış olmalıyım ki beni görüşmeye çağırdı.”