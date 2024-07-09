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Formula 1 Britanya GP

Hulkenberg: "Verstappen ile Norris'in kazası fazla abartıldı"

Haas pilotu Nico Hulkenberg Britanya Grand Prix’sinden önce Perşembe günü gerçekleştirilen basın konferansında kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Neva Ünsaldı
Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg’e geçen haftanın en büyük tartışma konusu olan Max Verstappen ile Lando Norris’in kazası soruldu. Çarpışma hakkında neler düşündüğü ve bunun adil olup olmadığı sorulduğunda Hulkenberg şöyle cevapladı:

“Hayır, bence yarıştı. Neredeyse hiç temas olmayacaktı. Olabilecek en ufak temastı diyebilirim. Daha az temas olamazdı. Sadece tabii ki kötü bir şekilde çarpıştılar.”

İki jantın da kırılması gerçekten üzücüydü. Ama genelde bu tür temaslardan kurtulursun. Bu yüzden benim için abartıldı ve dramatik hale getirildi. Bu sadece yarışmaktı.”

Yarış kurallarının değişmesi gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Hulkenberg,

“Açıkçası, bence Max pek bir şey yapmıyordu. Daha çok düz bir çizgide sürüyordu. Bir araba genişliği bırakmamız gerekiyor ki bence vardı. Sol tarafta hala kerb vardı, duvar değil. Ve boşluk da vardı. Geçen hafta sonu hakemler oldukça fazla devreye girdiler. Ama biliyorsun, kişisel görüş, kişisel düşünceler. Benim için bu sadece yarıştı.” dedi.

Norris’in geçen yarışta Verstappen’e yaptığı dalış hamlelerine rağmen ceza almayıp da kendisinin Alonso’ya yaptığı benzer ataklar hakkında ne düşündüğü sorulduğunda,

“Evet, açıkçası Cumartesi günkü cezamı hala anlamıyorum ve sprintten sonra hakemlere gidip neden, ne ve nasıl olduğunu sordum. Tabii ki katılmadığımı ifade ettim ama biliyorsun, üçüncü virajda bu tür şeyler oluyor.”

“Özellikle yarış sırasında lastikler eskidiğinde, her şey limitteyken ve geçiş yapmak için bazen risk almak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden frenlemelerde kilitlenmeler görüyorsunuz. Cumartesi günü çok benzer bir senaryo için müdahale ettiklerinde onların olayında neden müdahale etmediklerini de tartışabilirsiniz.” diyerek cevapladı.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen gibi agresif olduğu bilinen sürücülere karşı farklı şekilde mi yarıştığı sorulduğunda Hulkenberg, “Evet. Bunu bilmen ve farkında olman ve bu tür şeyleri hesaplamalarına veya stratejine katman gerekiyor.” diye yanıtladı

Magnussen’in her şeyin kurallara fazla bağlanması hakkındaki yorumuyla ilgili ne düşündüğü sorulduğunda Haas pilotu şunları söyledi:

“Her zaman değil, ama daha önce söylediğim gibi, geçen hafta sonu hakemler çok aktifti. Birçok zaman cezası verdiler. Bu yüzden bazı durumlarda biraz fazla tepki verdiklerini düşünüyorum.”

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