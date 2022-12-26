Hulkenberg ve Schumacher "neredeyse hiç" konuşmuyor

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Formula 1'de bir Alman pilot gidiyor ve yerini bir başka Alman pilot alıyor. Haas, 2022 sezonunun ardından Mick Schumacher ile yollarını ayırırken, yerine 35 yaşındaki Nico Hulkenberg'i getirme kararı aldı.

Formula 1'de uzun yıllar mücadele eden ve 2019'un sonunda beklediği teklifi alamadığı için tam zamanlı olarak yarışmayı bırakan Hulkenberg, üç yıllık bir süreden sonra yeniden tam zamanlı olarak bir F1 aracı sürecek.

Hulkenberg ve Michael Schumacher arasında geçmişte iyi bir ilişki vardı ancak aynı şey oğluyla Hulkenberg arasında olduğunu söylenemez.

Nico Hulkenberg, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hulkenberg, gelecek sezon yerini alacağı Mick ile neredeyse hiç konuşmadıklarını ve bu durumun son dönemde değişmediğini belirtti.

RTL'e konuşan Hulkenberg, "Sözleşmem açıklandıktan sonra kendisiyle iletişim kurmadık."

"Bundan önce de hiç fikir alışverişinde bulunmadık ve birbirimizi sadece pilot geçit törenlerinde yaptığımız kısa sohbetlerden tanıyoruz."

"Belki de bunun nedeni farklı nesillerden gelmemizdir."

"Genel olarak, Sebastian Vettel ile kurduğuna benzer bir ilişkimiz hiç olmadı." dedi.

Hulkenberg, Schumacher'in koltuksuz kalmasından kendisini sorumlu tutmuyor ve bu konuda "Durum bu şekilde gelişti fakat ben buraya gelmeseydim, o zaman başka birini alacaklardı." dedi.

Alman pilotun sözleri, Haas'ın Mick'le devam etmek istemediğinin net bir göstergesi.