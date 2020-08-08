Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Yarış:
20 Saat
:
45 Dakika
:
00 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 Ağu 2020 14:48

Nico Hulkenberg, ikinci bölümde yaptığı hatanın ardından endişendiğini kabul etse de, üçüncülüğün kendisi için tatmin edici olduğunu belirtti.

Geçen haftaki Britanya GP'sini motor sorunu nedeniyle kaçıran Hulkenberg, Cuma sabahı tekrar Sergio Perez'in yerini aldı ve sıralama turlarında Mercedes ikilisi Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın ardında üçüncü oldu.

Hulkenberg, Q1'de dokuzuncu olmayı başardı ancak Q2'deki ilk turunda Becketts'ta dışarı taştı ve 14. sıradaydı.

Sonrasında mükemmel bir tur atarak son bölüme ikinci olarak kaldı.

Hulkenberg, Racing Point'ten takım arkadaşı Lance Stroll'ün önünde üçüncü olarak harika bir sonuç elde etti.

"Ne olursa olsun son yedi gün gerçekten çılgıncaydı. Geçen hafta geri gelmek heyecan vericiydi ve sonra pazar günü işler çok kötü gitti."

"Bu hafta sonu kendimi çok daha iyi hissettim ve açıkçası araç içerisinde çok daha hazırdım. Sıralama turları kolay değildi. İkinci bölümde kendim için hayatı biraz zorlaştırdım. Araca zarar verdim diye biraz korktum ve sonra evet, her şeyiyle işler tamamen yolunda gitti. Dürüst olmak gerekirse burada olmak beni biraz şaşırttı ama yüzümde büyük bir gülümseme var."

"Aynı zamanda yarınki yarış hakkında da çok dikkatliyim." 

Ancak Hulkenberg, geçen hafta yarışamadığı için hem fiziksel durumu hem de aracı çok fazla bilmemesinin yarış için işleri zorlaştırabileceğini düşünüyor.

"Evet, geçen haftaki deneyime sahip olmamak ve başlangıç gibi şeyleri yapamamak kesinlikle acı verici olacak çünkü bu araçla ilgili her şey çok yeni. Ama elimizden geleni yapacağız. Hızlı öğrenmeye ve aracı hak ettiği yerde tutmaya çalışacağım."

Bunun gelecek yıl için kendisi adına bir artı olup olmadığı sorusuna Hulkenberg, "Bugün sadece cumartesi günündeyiz. En önemli gün pazar günüdür Ama kesinlikle olumlu bir şey. Yine de henüz mutlu olma zamanı değil, çünkü büyük gün yarın." yanıtını verdi.

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Önceki haber

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Sonraki haber

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
2s

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
3s

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
41dk

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

Son Haberler

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika
37dk

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”
F1 Formula 1 / Son dakika
41dk

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

2s
2
Formula 1

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

37dk
3
Formula 1

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

1s
4
Formula 1

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

1s
5
Formula 1

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

3s

Son Videolar

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Son Haberler

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
F1

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”
F1

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!
F1

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"
F1

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!
F1

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.