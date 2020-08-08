Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

Geçen haftaki Britanya GP'sini motor sorunu nedeniyle kaçıran Hulkenberg, Cuma sabahı tekrar Sergio Perez'in yerini aldı ve sıralama turlarında Mercedes ikilisi Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton'ın ardında üçüncü oldu.

Hulkenberg, Q1'de dokuzuncu olmayı başardı ancak Q2'deki ilk turunda Becketts'ta dışarı taştı ve 14. sıradaydı.

Sonrasında mükemmel bir tur atarak son bölüme ikinci olarak kaldı.

Hulkenberg, Racing Point'ten takım arkadaşı Lance Stroll'ün önünde üçüncü olarak harika bir sonuç elde etti.

"Ne olursa olsun son yedi gün gerçekten çılgıncaydı. Geçen hafta geri gelmek heyecan vericiydi ve sonra pazar günü işler çok kötü gitti."

"Bu hafta sonu kendimi çok daha iyi hissettim ve açıkçası araç içerisinde çok daha hazırdım. Sıralama turları kolay değildi. İkinci bölümde kendim için hayatı biraz zorlaştırdım. Araca zarar verdim diye biraz korktum ve sonra evet, her şeyiyle işler tamamen yolunda gitti. Dürüst olmak gerekirse burada olmak beni biraz şaşırttı ama yüzümde büyük bir gülümseme var."

"Aynı zamanda yarınki yarış hakkında da çok dikkatliyim."

Ancak Hulkenberg, geçen hafta yarışamadığı için hem fiziksel durumu hem de aracı çok fazla bilmemesinin yarış için işleri zorlaştırabileceğini düşünüyor.

"Evet, geçen haftaki deneyime sahip olmamak ve başlangıç gibi şeyleri yapamamak kesinlikle acı verici olacak çünkü bu araçla ilgili her şey çok yeni. Ama elimizden geleni yapacağız. Hızlı öğrenmeye ve aracı hak ettiği yerde tutmaya çalışacağım."

Bunun gelecek yıl için kendisi adına bir artı olup olmadığı sorusuna Hulkenberg, "Bugün sadece cumartesi günündeyiz. En önemli gün pazar günüdür Ama kesinlikle olumlu bir şey. Yine de henüz mutlu olma zamanı değil, çünkü büyük gün yarın." yanıtını verdi.