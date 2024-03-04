Hulkenberg: "Tüm yarış boyunca güvenlik aracı bekledim"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Bahreyn GP ilk turda yaşadığı temastan sonra tüm yarış boyunca güvenlik aracı beklediğini itiraf etti.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Andy Hone / Motorsport Images
Hulkenberg, cumartesi günü gerçekleşen yarışın ilk turunda önündeki Lance Stroll'e temas etti ve ön kanadına hasar aldı.
Yarışın ardından konuşan Haas pilotu, berbat bir start aldığını ve hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.
Hulkenberg, "Dürüst olmak gerekirse ilk virajda ne olduğunu bilmiyorum."
"Açıkçası berbat bir start aldım ama ilk virajda çok temkinliydim çünkü bunun olmasını kesinlikle istemiyordum. Bazı insanlar bana Valtteri'nin [Bottas] beni itmiş olabileceğini söyledi. Bilmiyorum, gözden geçirmem gerekiyor. Çünkü yeterince boşluk bırakıyordum ve sonra bir baktım ki Lance'e temas etmişim. Yani evet, çok sinir bozucuydu ve hayal kırıklığına uğradım."
"Açıkçası tüm yarış boyunca bir güvenlik aracı bekledim ama maalesef bu gerçekleşmedi." dedi.
Alman pilot, ilk tur talihsizliğine rağmen aracın performansının 'umut verici' olduğunu düşünüyor.
"Grid pozisyonundan ve sahip olduğumuz hızdan yola çıkarsak orta sıralardaki bir takım için makul bir dereceye sahip olduğumuzu düşünüyorum."
"Testlerden sonra aracın umut verici bir konumda olduğunu hissetmiştim ve bu doğrulanmış oldu."
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