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Hulkenberg: "Tüm sorunlara rağmen F1'e dönmek doğru karardı"

Nico Hulkenberg, Haas'ın yaşadığı sorunlara rağmen spora geri döndüğü için mutlu olduğunu gizlemiyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team

Renault koltuğunu kaybettikten sonraki üç sezonu Racing Point/Aston Martin yedek pilotu olarak geçiren ve bu süreçte toplam beş yarışa çıkan Hulkenberg, bu sezon Haas ile geri dönmeyi başardı.

Birçok kişi artık 36 yaşındaki Hulkenberg'e şüpheyle yaklaşıyordu, ancak Alman pilot özellikle sıralama performanslarıyla halen ne kadar hızlı olduğunu gösterdi.

En büyük sıkıntı, Haas VF-23'ün lastik yönetimi ve yarış performansı gibi konularda sıkıntılı bir araç olması, bu nedenle iyi sıralama sonuçları yarışlara yansımıyor.

Autosport'a sezonun ilk yarısını yorumlayan Hulkenberg, "Savaşmaya devam ediyoruz, çalışmaya devam ediyoruz."

"Haas ile anlaştığımda her günün güneşli geçmeyeceğinin farkındaydım. Bizi bekleyen zor günlerin de olduğunu biliyordum."

"Elbette bazı Pazar günleri, yarış esnasında veya sonrasında hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Bu sadece benim için değil, bütün takım için geçerli. Hepimiz işin içindeyiz."

"Harika bir Cumartesi günü geçirdikten ve iyi bir sonuç için motive olduktan sonra kendimizden beklentimiz de artıyor."

"Pazar günü yaşadığımız sorunlar şimdilik bizim için çok büyük, takım içindeki beklentileri de buna göre yönlendirmeliyiz."

"Yine de geri döndüğüm için keyifliyim, tüm olumlu yönler Pazar günü yaşanan sorunlardan daha ağır basıyor."

"Dolayısıyla evet, geri dönmek %100 doğru karardı." dedi.

Alex Albon, Williams Racing, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Alex Albon, Williams Racing, Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG, in Parc Ferme

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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