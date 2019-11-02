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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Toro Rosso çok gelişti"

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Hulkenberg: "Toro Rosso çok gelişti"
2 Kas 2019 16:47

Nico Hulkenberg, Toro Rosso'nun artan performansına dikkat çekti ve Renault'nun sıralama turlarında son bölüme kalması için mükemmel olması gerektiğini dile getirdi.

Nico Hulkenberg, ikinci antrenman seansında 1:34.988'lik derecesiyle 13. sırada yer alırken, Daniel Ricciardo 1:34.924'le 11. oldu.

Bununla birlikte Toro Rosso pilotu Pierre Gasly, 1:34.509 yaparak orta grubun en iyisi olmayı başardı.

Günü yorumlayan Hulkenberg, "Toro Rosso son yarışlar çok gelişti. Onları gerçekten ciddiye alıyoruz ve şampiyonadaki asıl rakiplerimizden birisi onlar."

"McLaren ve Toro Rosso ile olan savaş oldukça yakın. Muhtemelen Racing Point de buna katılacak. Cuma gününü mümkün olduğunca üretken geçirmek önemliydi, ki bunu başardık."

"Sıralama turlarında son bölüme kalmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmak için araçtan en iyi şekilde faydalanmamız ve her şeyi doğru yapmamız gerekiyor." dedi.

Uzun sürüşlerde çok iyi olmaları hatırlatıldığında Hulkenberg, "Gerçekten öyle miydik? Harika! İyi bir ritim yakalamıştım ve bu pistte ritim çok önemli." dedi.

Hulkenberg, 2020 lastikleriyle ilgili ise, "Sadece birkaç tur attım. Sevdiğimi söyleyemem. Aracın dengesi değişti ve yönetmek kolay değildi. Daha az yol tutuş vardı. Yol tutuş normal lastiklerden çok farklıydı." dedi.

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