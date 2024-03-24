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Formula 1 Avustralya GP

Hulkenberg: "Tempomuz orta sıralarda bir şey yapmak için yeterliydi"

Cidde'nin ardından Avustralya GP'de de Haas'a puan kazandıran Nico Hulkenberg, aralık ayında kaydettikleri ilerlemenin puanları almada kilit rol oynadığını söyledi.

Burak Yasul
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, signs autographs for fans

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, signs autographs for fans

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Avustralya GP sıralama turlarının ilk bölümünde elenen Haas pilotu Nico Hulkenberg, yarışa sert lastikle başlayıp rakiplerine göre uzun bir bölüm geçirerek tırmanmayı başarmış ve iki Mercedes pilotu ve Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla da sıra kazanarak yarışı 9. sırada tamamladı.

Geçtiğimiz yıl zaman zaman iyi sıralama performansları sergilemesine rağmen Haas'ın lastik aşınmas problemi nedeniyle bu hızı çk fazla puana dönüştüremeyen Hulkenberg, bu yıl Suudi Arabistan'ın ardından Avustralya'da da puan almayı başardı.

Daha önce arka sıralardayken farklı stratejiler denenmesini söyleyen Hulkenberg'e son iki yarışta bunun sonuçlarını mı aldıkları sorulduğunda, "Genelde öyle olur. Sanırım arkada olduğunuzda %70-80'lik bir başarı oranı var. Bir şeyler yapmak zorundasınız." 

"İki yarıştır iyi uygulama yapıyoruz. Yarış tempomuz orta sıraları zorlamak ve bir şeyler yapmak için yeterliydi"

Sezona girerken beklentilerinin yüksek olmadığı ancak iyi yarış üst üste puan almaları sorulduğunda Hulkenberg, " Bence aralık ayında çok kısa bir sürede çok iyi bir ilerleme kaydettik."

"Aero mühendisleri çok fazla performans buldular ve geçen yıl yaşadığımız aero harita sorunlarını bir şekilde düzelttiler."

"Bu da pazar günü çok daha fazla tutarlılık, dolayısıyla daha iyi lastik ömrü ve özellikleri anlamına geliyor. Yani evet, oldukça güzel." dedi.

Bugünkü sert lastiği nasıl bulduğu sorulduğunda Hulkenberg, "Sert lastikle başladım ve birkaç tur sonra bile ufalanma sorunu yaşamaya başladım."

"Bu biraz beklenmedik bir durumdu. Daha uzun süre dayanacağını umuyordum ama bence bugün en iyi lastik orta lastikti." dedi.

Kevin Magnussen'in iki yarıştır harika bir takım çalışması sergilemesi hakkında düşünceleri sorulan Hulkenberg, "Evet, evet, yani kesinlikle bir takım olarak, bir çift olarak çalışıyoruz."

Esteban Ocon, Alpine A524 Pierre Gasly, Alpine A524 and Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Esteban Ocon, Alpine A524 Pierre Gasly, Alpine A524 and Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bence biz de araçtan benzer şeyler istiyoruz, tek bir yöne doğru çekiyoruz ki bu bir takım için her zaman çok iyidir. Böylece gerçekten tek bir yöne gidebiliriz. Evet pist dışında da anlaşıyoruz ve bu iyi!" dedi.

Sıradaki yarış olan Japonya GP hakkındaki düşünceleri sorulan Hulkenberg, "Evet, zorlu bir pist."

"Bence bu da bizim için bir başka nihai test olacak, bilirsiniz, yüksek aşınma oranları, oldukça yüksek hız, bu yüzden kişisel olarak benim için cazip bir beklenti olduğunu düşünüyorum." dedi.

Testlerden önce Haas'ın gridin son sırasında olabileceği düşünülüyordu. Haas'ın iki yarışta üç kez puan almasının kendilerini cesaretlendirip cesaretlendirmediği sorulduğunda Hulkenberg, "Evet, ama bence tüm bu sonuçlar konusunda dikkatli olmalısınız."

"Açıkçası Cidde'de harika bir takım çalışması yaptık."

"AlphaTauri ile hepimiz çok yakınız, bu yarışta bir Sauber görmedim ama Sauber ile, Williams ile, hatta Alpine ile yakınız."

"Mesele her zaman, her seansta hafta sonunuzu en üst düzeye çıkarmak ve şu ana kadar bu konuda iyi olduğumuzu düşünüyorum."

"Benim açımdan da biraz şanslıydık, ki bu her zaman güzeldir. Ama eninde sonunda diğerleri de biraz şansla karşılaşacaktır, bu yüzden önemli olan aracı geliştirmemiz ve liyakat konusunda daha da güçlenmemizdir." dedi.

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