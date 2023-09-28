Hulkenberg: “Temiz bir yarıştı fakat yeterince hızlı değildik”

Haas sürücüsü, yarışa 18. sıradan başladı. Fakat güçlü bir kalkışla ilk turlarda 12. sıraya yükseldi.

Suzuka, lastiklerin fazla aşınmaya maruz kaldığı bir pist ve bu yüzden Haas, VF-23 ile Japonya’da sezonun en büyük zorluğunu yaşayacağını düşünüyordu.

Avustralya’dan beri puan alamayan Nico Hulkenberg, yaptığı güçlü kalkışın ardından yarışı ilk 10’da bitirebileceğini düşünmüş.

Hulkenberg, “Belki yarışın başlarında, gerçekten de puan almayı diliyor ve hayal ediyordum.”

“Fakat yarışın ilerleyen dakikalarında, insanlar bizi geçmeye ve uzaklaşmaya başladılar.” dedi.

Haas’ın geçen hafta Japonya’da zorlanacağını düşünmelerine rağmen Hulkenberg, yarışın beklenenden daha pozitif geçtiğini söyledi.

Hulkenberg, Japonya Grand Prix hakkında, “Belki gerçekten de beklenenden biraz daha iyiydi. Temiz bir yarıştı. İyi bir ilk tur geçirdim. Birkaç sıra kazandım.”

“Güvenlik aracı müdahalesi bile yaşadık. Bu bize lastik değiştirmemiz ve diğer şeyler için yardımcı oldu.”

“Üç kez pit stop yaptım, niyetimiz de buydu. Fakat yine de çok fazla araç yönetimi ve lastikleri korumak gerekiyordu.”

“İyi yönetilmiş temiz bir yarıştı ancak sonuç olarak yeterince hızlı değildik. Bu yüzden onuncu sıradan otuz saniye gerideydik ve bu çok fazla.” dedi.

Çeviri: Jamila Rustamova