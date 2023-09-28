Prime'a abone ol
Önceki / Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Sonraki / Piastri: "McLaren'la kontrat yenilemek 'karşılıklı güveni' gösteriyor"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Hulkenberg: “Temiz bir yarıştı fakat yeterince hızlı değildik”

Nico Hulkenberg, Suzuka’da rakiplerinin başına gelenlerden dolayı puan almayı umduğunu söyledi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, on the grid

Haas sürücüsü, yarışa 18. sıradan başladı. Fakat güçlü bir kalkışla ilk turlarda 12. sıraya yükseldi.

Suzuka, lastiklerin fazla aşınmaya maruz kaldığı bir pist ve bu yüzden Haas, VF-23 ile Japonya’da sezonun en büyük zorluğunu yaşayacağını düşünüyordu.

Avustralya’dan beri puan alamayan Nico Hulkenberg, yaptığı güçlü kalkışın ardından yarışı ilk 10’da bitirebileceğini düşünmüş.

Hulkenberg, “Belki yarışın başlarında, gerçekten de puan almayı diliyor ve hayal ediyordum.”

“Fakat yarışın ilerleyen dakikalarında, insanlar bizi geçmeye ve uzaklaşmaya başladılar.” dedi.

Haas’ın geçen hafta Japonya’da zorlanacağını düşünmelerine rağmen Hulkenberg, yarışın beklenenden daha pozitif geçtiğini söyledi.

Hulkenberg, Japonya Grand Prix hakkında, “Belki gerçekten de beklenenden biraz daha iyiydi. Temiz bir yarıştı. İyi bir ilk tur geçirdim. Birkaç sıra kazandım.”

“Güvenlik aracı müdahalesi bile yaşadık. Bu bize lastik değiştirmemiz ve diğer şeyler için yardımcı oldu.”

“Üç kez pit stop yaptım, niyetimiz de buydu. Fakat yine de çok fazla araç yönetimi ve lastikleri korumak gerekiyordu.”

“İyi yönetilmiş temiz bir yarıştı ancak sonuç olarak yeterince hızlı değildik. Bu yüzden onuncu sıradan otuz saniye gerideydik ve bu çok fazla.” dedi.

Çeviri: Jamila Rustamova

paylaşım
yorumlar

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Piastri: "McLaren'la kontrat yenilemek 'karşılıklı güveni' gösteriyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Son Haberler

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız" F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MGP MotoGP
Japonya GP

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

FE Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol