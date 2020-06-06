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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Tekliflere açığım"

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Hulkenberg: "Tekliflere açığım"
Ekleyen:
, Editör
6 Haz 2020 13:49

Eski Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg, F1 takımlarından gelebilecek tekliflere açık olduğunu ve teklif gelmesi halinde bunları dinleyeceğini belirtti.

Renault ile geçirdiği üç yılın ardından geçen yılın sonunda takımdan ayrılan Nico Hulkenberg'in gelecek yıl ne yapacağına dair belirsizlik var.

Alman pilot şimdiye kadar herhangi bir seriyle anlaşmadı ancak Formula 1'e dönüşe hep açık kapı bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Lamborghini Huracan GT3'ü test eden Hulkenberg, hem bu test hakkında hem de geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziggo Sport'a konuşan 32 yaşındaki Hulkenberg, "Test biraz eğlenceliydi. O aracı kullanan ve bazen belli pistlerde sürüş yapan bir arkadaşım beni bu test için davet etti."

"Formula 1 hakkında çok fazla şey söylemek zor. Aptal sezonu takip etmek oldukça ilginç çünkü çok fazla şey oluyor. Takımların yeni sürücülerini bu kadar erken bir noktada açıklaması benzersiz. Yine deşimdi her şeyin daha sakin olacağını düşünüyorum. Takımlar yarışlara odaklanmak istiyor. Carlos Sainz aynı zamanda Ferrari için iyi bir seçim. Hızlı ve çok çalışkan birisi."

"Formula 1 defteri benim için henüz kapanmadı. Ama takımların beni istemesi gerekiyor. İyi bir seçenek varsa elbette buna açığım."

"Ara vermek güzel ama yine de yarışmak istiyorum." dedi.

Hulkenberg'in adı Renault ile anılıyor.

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Editör Kemal Şengül

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