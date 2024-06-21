Hulkenberg: "Tek seansta bile araçta çok iyi hissettim"

İspanya GP birinci antrenman seansında Hulkenberg'in yerine Oliver Bearman piste çıktığı için öğleden sonraki ikinci antrenman Hulkenberg için hafta sonunun ilk seansı oldu.

Alman pilot, buna rağmen araca bindiği anda oldukça iyi ve 'güvende' hissettiğini söyledi.

Seansın ardından konuşan Hulkenberg, "Genel olarak iyi hissettim."

"Yarış tempomuz pek iyi değildi ama diğerlerine bakarsanız herkes benzer hızlara sahip, bu yüzden bana göre kesinlikle mücadelenin içindeyiz."

"Grid birbirine çok yakın, bu yüzden yarın rekabet dolu bir gün olacak. Küçük şeylerin büyük fark yaratacağını düşünüyorum."

"Tek seansta yer almama rağmen kendimi oldukça güvende ve iyi hissettim." dedi.

Haas'ın bu hafta sonuna getirdiği güncellemeler hakkında ise Alman pilot, şunları söyledi: "Sanırım bir yorum yapmak için pazar gününe kadar beklememiz gerekiyor."

"Güncelleme getirdik ama diğerleri de getirdi, yani muhtemelen bu bizi zirveye taşımak yerine diğerleriyle aynı seviyede tuttu."

"Ama Silverstone için birkaç güncellememiz daha var, dolayısıyla nasıl olacağını göreceğiz."