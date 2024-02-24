Hulkenberg: "Tecrübeleri sayesinde Komatsu mühendisler tarafından kandırılamaz"
Nico Hulkenberg, Haas mühendislerinin daha fazla saçmalık yapamayacağını ve Komatsu'nun şampiyonadaki teknik deneyimi nedeniyle kandırılmasının zor olduğunu söylüyor.
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Simon Galloway / Motorsport Images
Açık sözlü ve popüler eski Haas takım patronu Guenther Steiner, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı.
Steiner ayrıca, Amerikan takımının 2023'te sonuncu olmasının ardından, takım sahibi Gene Haas ile teknik yapı ve yapıcılar sıralamasında yükselmek için gereken yatırım seviyesiyle ilgili bir anlaşmazlık yaşadı.
Eski BAR ve Renault mühendisi Ayao Komatsu, 2016'da takımın gride girdiği ilk günden bu yana takımın pist mühendisliği direktörü olarak görev yapıyordu. Hulkenberg, geçmişi göz önüne alındığında, Komatsu'nun saçmalıklara inanmayacağını çünkü "neler olup bittiğini bildiğini" söylüyor.
Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde konuşan Alman pilot, "O tamamen farklı bir adam, farklı bir karakter. Bu oldukça açık. O bir mühendis. Farklı bir geçmişi var."
"Çok fazla deneyimi ve bilgi birikimi var. Mühendisler onu kandıramaz, kimse onu kandıramaz çünkü o ne olup bittiğini biliyor. Olaylara daha çok teknik açıdan bakıyor."
"Şimdiye kadar yaptıkları, teknik departmandaki yeniden yapılanma, iyi görünüyor. Belli ki bu onun işi, pek çok yapıyı optimize etmeye ve şu anda sahip olduklarımızı en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Haas geçen sezon VF-23 aracının yarış temposunda lastiklerin aşırı ısınmasını kontrol etmekte zorlanması nedeniyle performansı artıramayan bir gelişim yolu izledi.
Hulkenberg aracın başlangıçta korkunç olmadığını ancak hareketsiz kaldıklarını ve bu nedenle geriye gittiklerini söyledi. Takımın sorunların ne olduğunu bildiğini ancak bunların üstesinden gelecek fikirlere sahip olmadıklarını da kabul etti.
Ferrari'den ödünç alınan teknik direktör Simone Resta Scuderia'ya geri döndü. Ama F1 projesinde çalışmayacak. Resta'dan boşalan koltuğa takım içerisinden terfi ettirilen Andrea De Zordo geçti.
Hulkenberg'in " takımda daha fazla saçmalık olmayacağı" cümlesi takım arkadaşı Kevin Magnussen'e sorulduğunda, Danimarkalı, Komatsu'nun geçmişinin ona tüm departmanları anlama imkanı vermesini övdü.
Magnussen, "Geçen yıl Steiner yönetiminde kimsenin saçmalamaya çalıştığını sanmıyorum."
"Bence bu kadar teknik ve bir Formula 1 aracının mühendisliğini tüm departmanlarda bu kadar derinlemesine anlayan birine sahip olmak çok önemli."
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Doğrudan yarış mühendisliğinden geldi ve o gruba liderlik ediyor. Ben de o grubun bir parçasıyım. Yani aero, araç dinamikleri, sistemler, tasarım ile çalışıyoruz. Tüm farklı departmanlara dokunuyoruz."
"O gruba liderlik ediyordu ve şimdi yetkili o. Böylece herkes gidip kendisini anladığını düşündüğü biriyle konuşabileceğini hissediyor."
"Bir lider olarak, anlaşılmak için önce anlamanız gerekir. Ayao'nun deneyimi göz önüne alındığında anlaşılmak onun için oldukça kolay." dedi.
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