Hulkenberg: "Takımda iyi şeyler oluyor"
Nico Hulkenberg, Formula 1'e epey güçlü bir dönüş yapmasının ardından Haas'ta "iyi şeyler olduğunu" düşünüyor.
Racing Point/Aston Martin yedek pilotu olarak geçirdiği üç senenin ardından Haas ile seriye dönmeyi başaran Hulkenberg'in beklentileri aştığı söylenebilir.
Sıralama turlarının tamamında Kevin Magnussen'i geride bırakan Hulkenberg, Avustralya'da ise yedinci olarak dönüşünün ardından ilk puanlarına ulaştı.
Melbourne'daki kaotik mücadelenin ardından konuşan Hulkenberg, "Bu yarıştan ve geleceğe yönelik pek çok olumlu ders var."
"İyi şeyler oluyor. Yenilenmiş durumdayım, epey olumlu bir zihniyetle hareket ediyorum, başarıya aç hissediyorum. Takımla çalışmaktan ve aracı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum.
"Epey güzel bir tempo ve momentum yakaladık, şimdi bunu korumak ve önümüzdeki birkaç yarışa taşımak istiyoruz."
"Üç yıl aradan sonra bu benim üçüncü yarışımdı. İnsanların bu kadar çabuk alışması ve şımarması çılgınca ve ilginç. İlk üç yarışta iki kez Q3'te yer aldık, bir kez de 11. olduk."
"Kevin Cidde'den bir puanla ayrıldı, ben de puan barajındayım. Bir adım geri çekilip bakarsanız, bence kötü bir başlangıç değil."
Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field on the opening lap
Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images
"Açıkçası sezonun başlangıcında takım için oldukça dik bir öğrenme eğrisi mevcut, bu durum benim için de geçerli. Dolayısıyla oldukça mutlu hissediyorum ve bizi gelecekte daha iyi şeylerin beklediğine eminim."
"İlk yarıştan itibaren kendimi iyi hissettim. Bence araçla aramızdaki bağlar da hâlâ gelişiyor, henüz üçüncü yarıştayız. Gittikçe her şeyin daha da iyiye gittiğini hissediyorum, bu da güzel bir şey."
"Ön sıralardaki ilk dört ya da -Alpine'i de hesaba katarsak- beş takımın birbirine yakın olduğunu düşünüyorum, orta sıralar da beş takımdan oluşuyor. Yani artık arka sıralarda kimse yok."
"Hepimiz aynı grubun içindeyiz ve aramızdaki fark sadece birkaç ondalık. Yani küçük bir hatanın büyük bir sonucu olabilir. Ama eğer iyi giderse de tam tersi, kendinizi ilk 10'da buluyorsunuz. Eğlenceli ve oldukça rekabetçi." dedi.
Wolff, Allison'ın daha büyük bir rol üstleneceğini yalanladı!
Horner, kutlama yasağını anlamsız buluyor
Hulkenberg: "Kırmızı bayrak sonrası yeniden startlar F1'in DNA'sında yok"
Hulkenberg: "Kırmızı bayrak sonrası yeniden startlar F1'in DNA'sında yok" Hulkenberg: "Kırmızı bayrak sonrası yeniden startlar F1'in DNA'sında yok"
Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"
Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik" Magnussen: "Ayar konusunda farklı bir yol izledik"
Hulkenberg: "Orta grupta yine rekabetçi görünüyoruz"
Hulkenberg: "Orta grupta yine rekabetçi görünüyoruz" Hulkenberg: "Orta grupta yine rekabetçi görünüyoruz"
Steiner, Mazepin hakkında: "Takımın işgalle ilişkilendirilmesini istemedim"
Steiner, Mazepin hakkında: "Takımın işgalle ilişkilendirilmesini istemedim" Steiner, Mazepin hakkında: "Takımın işgalle ilişkilendirilmesini istemedim"
Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"
Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı" Steiner: "Hulkenberg'in deneyimi şimdiden takımda işe yaradı"
Haas, Rus yaptırımlarını ihlal ettiği yönündeki 'yanlış' iddiaları reddetti
Haas, Rus yaptırımlarını ihlal ettiği yönündeki 'yanlış' iddiaları reddetti Haas, Rus yaptırımlarını ihlal ettiği yönündeki 'yanlış' iddiaları reddetti
Son Haberler
Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi
Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi
Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"
Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"
Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"
Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"
Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"
Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.