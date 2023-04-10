Hulkenberg: "Takımda iyi şeyler oluyor"

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Racing Point/Aston Martin yedek pilotu olarak geçirdiği üç senenin ardından Haas ile seriye dönmeyi başaran Hulkenberg'in beklentileri aştığı söylenebilir.

Sıralama turlarının tamamında Kevin Magnussen'i geride bırakan Hulkenberg, Avustralya'da ise yedinci olarak dönüşünün ardından ilk puanlarına ulaştı.

Melbourne'daki kaotik mücadelenin ardından konuşan Hulkenberg, "Bu yarıştan ve geleceğe yönelik pek çok olumlu ders var."

"İyi şeyler oluyor. Yenilenmiş durumdayım, epey olumlu bir zihniyetle hareket ediyorum, başarıya aç hissediyorum. Takımla çalışmaktan ve aracı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum.

"Epey güzel bir tempo ve momentum yakaladık, şimdi bunu korumak ve önümüzdeki birkaç yarışa taşımak istiyoruz."

"Üç yıl aradan sonra bu benim üçüncü yarışımdı. İnsanların bu kadar çabuk alışması ve şımarması çılgınca ve ilginç. İlk üç yarışta iki kez Q3'te yer aldık, bir kez de 11. olduk."

"Kevin Cidde'den bir puanla ayrıldı, ben de puan barajındayım. Bir adım geri çekilip bakarsanız, bence kötü bir başlangıç değil."

Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field on the opening lap Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

"Açıkçası sezonun başlangıcında takım için oldukça dik bir öğrenme eğrisi mevcut, bu durum benim için de geçerli. Dolayısıyla oldukça mutlu hissediyorum ve bizi gelecekte daha iyi şeylerin beklediğine eminim."

"İlk yarıştan itibaren kendimi iyi hissettim. Bence araçla aramızdaki bağlar da hâlâ gelişiyor, henüz üçüncü yarıştayız. Gittikçe her şeyin daha da iyiye gittiğini hissediyorum, bu da güzel bir şey."

"Ön sıralardaki ilk dört ya da -Alpine'i de hesaba katarsak- beş takımın birbirine yakın olduğunu düşünüyorum, orta sıralar da beş takımdan oluşuyor. Yani artık arka sıralarda kimse yok."

"Hepimiz aynı grubun içindeyiz ve aramızdaki fark sadece birkaç ondalık. Yani küçük bir hatanın büyük bir sonucu olabilir. Ama eğer iyi giderse de tam tersi, kendinizi ilk 10'da buluyorsunuz. Eğlenceli ve oldukça rekabetçi." dedi.