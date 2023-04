Hulkenberg: "Takımda iyi şeyler oluyor"

Racing Point/Aston Martin yedek pilotu olarak geçirdiği üç senenin ardından Haas ile seriye dönmeyi başaran Hulkenberg'in beklentileri aştığı söylenebilir.

Sıralama turlarının tamamında Kevin Magnussen'i geride bırakan Hulkenberg, Avustralya'da ise yedinci olarak dönüşünün ardından ilk puanlarına ulaştı.

Melbourne'daki kaotik mücadelenin ardından konuşan Hulkenberg, "Bu yarıştan ve geleceğe yönelik pek çok olumlu ders var."

"İyi şeyler oluyor. Yenilenmiş durumdayım, epey olumlu bir zihniyetle hareket ediyorum, başarıya aç hissediyorum. Takımla çalışmaktan ve aracı kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum.

"Epey güzel bir tempo ve momentum yakaladık, şimdi bunu korumak ve önümüzdeki birkaç yarışa taşımak istiyoruz."

"Üç yıl aradan sonra bu benim üçüncü yarışımdı. İnsanların bu kadar çabuk alışması ve şımarması çılgınca ve ilginç. İlk üç yarışta iki kez Q3'te yer aldık, bir kez de 11. olduk."

"Kevin Cidde'den bir puanla ayrıldı, ben de puan barajındayım. Bir adım geri çekilip bakarsanız, bence kötü bir başlangıç değil."

Esteban Ocon, Alpine A523, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field on the opening lap

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images