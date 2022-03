Hulkenberg: "Suudi Arabistan GP, F1 kariyerimin en zor yarışı olacak"

Haberi dinle

Alman pilot geçen hafta Silverstone'daki takım simülatöründe yaptığı sürüşlerin pek bir faydası olmadığını çünkü Cidde pistindeki gerçek deneyimin, çok farklı olduğunu belirtti.

Hulkenberg, cuma sabahı COVID-19 testi hâlâ pozitif olan Sebastian Vettel'in yerini almıştı.

Sıralama turlarında epey zorluk çeken Hulkenberg, yakıt sistemindeki sorun nedeniyle tur atamayan Yuki Tsunoda ve kaza yapan Nicholas Latifi'nin önünde 18. sırada yer almıştı. Fakat Mick Schumacher'in yarıştan çekilmesiyle pazar günkü yarışa 17. başlayacak.

Hulkenberg, Cidde pistine hiç test yapmadan katıldığı Bahreyn'den daha iyi hazırlandığını fakat bu pistte sürüş yapmanın beklediğinden daha zor olduğunu kabul ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Hulkenberg "Bu kez daha fazla hazırlık yaptık ve elimizde daha fazla zaman vardı. Fakat bu pist başka bir şey! Yarıştığım diğer pistlerle kıyaslanamaz."

“Bir cadde pisti için çok yüksek süratli, insanın aklını başından alıyor, çok şey talep ediyor ve bu nedenle de çok zorlayıcı."

"Bu hafta sonu güven ve ritim yakalamak zordu. Bu durum sıralama turlarında da devam etti. Bence daha fazlası mümkündü, birkaç ondalık daha bulabilirdim. Fakat ne yazık ki turu bir araya getirmeyi başaramadım."

"Araç içerisindeki oturma pozisyonu ve diğer her şey biraz daha tanıdık, bu açıdan hafta sonu her şey artık o kadar da yeni gelmiyor. Fakat bu piste geldiğinizde simülatör çalışmasına rağmen her şey çok yeniymiş gibi hissettiriyor." dedi.

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Gerçek pisti Aston Martin simülatörüyle karşılaştıran Hulkenberg, deneyimlerinin belli noktalarda farklı olduğunu belirtti.

"Açıkçası bunun karşılaştırılacak bir şey olduğunu söyleyemem çünkü simülatörde bu hız hissini yaşamıyorsunuz ya da vücudunuza bu kadar yüksek kuvvetler binmiyor. Yani durum aynı değil."

"Ayrıca simülatörde, yarış çizgisinin dışında toz yok, düşük yol tutuş yok. Yani hisler çok farklı. Gerçek şartlarda her şey çok yoğun."

"Yarış inanılmaz geçecek... Muhtemelen fiziksel olarak kariyerimin en zor yarışına doğru ilerliyorum, burası aynı zamanda çok da talepkâr bir pist. O sebeple tüm bu zorluları geride bırakmayı ve takıma elimden geldiğince yardım etmeyi amaçlıyorum."

Hulkenberg, ana önceliğinin yarışı bitirmek olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Takım için veri toplamak ve araç hakkında bilgi edinmek istiyorum. Yani her şey yarışı tamamlamak ve damalı bayrağı görmekle ilgili. Belki bazı fırsatlar da çıkabilir."

Pistle ilgili güvenlik konuları sorulduğunda Hulkenberg, daha fazla veya daha az zorlamanın pilotların elinde olduğunu söyledi.

"Zor olduğu kesin. Peki tehlikeli mi? Onu bilmiyorum. Kesinlikle yüksek hızlarda bazı şeyler olabilir, özellikle böyle bir pistte yarışla alakalı bazı riskler olduğu ortada."

"Pilotlar korkmuş hissedebilirler veya güvende hissetmeyebilirler, fakat sonunda herhangi bir şey için zorlanmıyoruz. Eğer kendinizi güvende hissetmiyorsanız, ayağınızı gazdan çekme ve güvende hissetmediğiniz yere gitmeme şansınız var. Yani bu, bana göre sürücünün elinde olan bir şey."

"Bakü tabii ki yüksek süratli bir pist ama her şeyden çok düzlüklerle dolu, viraj hızları burada gördüklerimizin yanına bile yaklaşamaz. Dolayısıyla burası kesinlikle çok benzersiz ve özel bir pist."